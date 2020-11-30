遭川普推文抨擊 喬州州長：州法禁止干預選舉

喬州州長坎普。(美聯社)

對於喬治亞州 大選結果由白登勝出，川普 總統如今砲口對內，30日在推特發文抨擊共和黨籍喬州 州長坎普(Brian Kemp)。川普寫道，坎普原本可以利用州長權限，輕而易舉地發布緊急命令，推翻頑強固執的州務卿。坎普辦公室則發表聲明回應，喬州選舉結果提醒世人，喬州州長明文規定，禁止州長干預選舉。

川普30日上午在推特點名坎普，並冠上「倒楣的喬治亞州長」稱號，質疑坎普未能可以輕鬆運用的緊急命令權，推翻頑強固執州務卿的決策。川普指稱，坎普可以命令選務機觀查驗通訊選票信封的簽名核對，「那將是選舉舞弊的金礦，我們就能輕輕鬆鬆在這州勝選」。

過去幾天來，坎普彷彿成為川普的出氣筒。川普29日接受福斯新聞網專訪時說，非常後悔在2018年的喬州州長選舉當中為坎普背書，坎普對於喬州選舉舞弊猖獗「什麼事也不做」，讓他感到「很丟臉」。

坎普州長辦公室發言人霍爾(Cody Hall)指出，喬治亞州長禁止州長干預選舉，州務卿是依憲法設立、透過選舉產生的公職人員，掌理選舉事務，權限無法被行政命令(executive order)所推翻。

白登在喬治亞州勝出，打破將近30年來共和黨候選人長期在喬州獲勝的紀錄。坎普之前接受媒體訪問時說，能夠理解川普的氣餒，不過身為州長的他只能依法行事。

對於川普指稱坎普應該動用緊急命令權再度查驗通訊選票簽名，喬州地方電視台WXIA-TV日前報導，選務機關收到通訊選票並完成信封簽名核對程序後，便將信封內的通訊選票取出，展開計票程序，如今在所有信封跟選票都已經分開處理的情況下，從執行面角度來看，無法再回過投去重做一次。

共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)25日投書今日美國報(USA Today)指出，上任兩年來不斷努力確保喬州選舉公正，並與喬州調查局合作增強缺席投票簽名核對，立法禁止收集選票(ballot harvesting)，並推出近20年來的首次投票系統更新，提供投票列印存根供選民存查。他指出，全家人在這次選舉都投票並捐款給川普總統，「但現在他卻讓我們背黑鍋」。

右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon) 支持者、原本參與川普競選團隊選舉訴訟的律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)21日在保守派新聞頻道「新聞極限」(Newsmax)指稱，川普在喬州敗給白登都是因為坎普「接受選舉計票公司賄賂」的緣故。