燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節流出

鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

「網路鞋王」、鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華 （Tony Hsieh）本月底傳出因火災身亡，享年46歲，英年早逝引發貝佐斯在內多位名人為他哀悼。現在關於這場火災的最新細節流出。

根據康乃狄克州當地媒體與華爾街日報報導，這場火災發生在11月18日凌晨，根據新倫敦 消防員的貼文，消防人員是在凌晨3時34分趕往失火的三層樓濱海房屋，裡面有人員受困，一人被救出送往醫院。

一名救難人員表示：「這名男性被困在裡面。他沒有應門。其餘每個人都在房屋外面。他們試圖協助他打開。」

根據房地產網站Redfin的說法，這起事件發生在一幢濱海房屋。 屋主則是一名女性、謝家華的前同事Rachel Brown。目前不清楚Rachel Brown在事發時是否在屋內，但據稱當時謝家華與他的兄弟在屋內。當地媒體Hartford Courant報導，當時被送往布里奇波特醫院醫院治療的傷者可能有燒傷並有吸入性嗆傷。

迄今發生火災的原因仍不清楚。

新倫敦消防隊長Thomas Curcio表示，首批消防人員對受災者進行心肺負術。他說，救災人員被迫進入火場找出受困者。一名首批救災人員說：「我們有一名受難者現在被從火場拉出，沒有反應。我們將送去醫院。」

不過，謝家華最終於27日離世。

台裔的謝家華於1999年與另外兩名合夥人創立Zappos，後來成為美國最大網路鞋商，在2009年由亞馬遜以12億美元 收購，謝家華今年8月才剛退休，身價8.4億美元。