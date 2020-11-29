洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

美國27日通報新增20萬5000例新冠病毒確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。日本和南韓 也因疫情 無法降溫，被迫採取更多防疫 措施。

截至25日，美國七天平均通報病例達創新高的17萬6000例。數百萬民眾趁感恩節周末旅遊，或趁黑色星期五外出購物，約翰霍普金斯大學健康安全中心主任英格萊斯比說：「考量室內活動增加，我們預期確診情況將持續增加。」

舊金山市宣布，由於染疫病例激增，將自30日起實施宵禁，非必要的店家關閉，並禁止不同家庭的人在晚上十時到凌晨五時之間聚會。也將因此執行其他的限制措施以防疫情擴散。加州最大城市洛杉磯27日已發出臨時禁令，除了宗教、抗議活動，不同家庭的人禁止聚會。

日本29日通報新增病例再度超過2000例。東京都政府28日已籲請居酒屋等餐飲業者提前在晚間十時打烊，消息人士說，當地重症患者病床使用率已達約半數。東京都知事小池百合子28日說，目前醫療人手相當吃緊，如何確保醫療人員和病床數足夠是緊迫課題。

南韓29日通報新增450例新冠肺炎確診。韓聯社報導，南韓政府29日宣布，全國防疫級別提高至1.5級，於12月1日生效。1.5級地區將限制公共設施使用人數。

另外，疫情較嚴重的釜山、慶尚南道、忠清南道和全羅北道等地區防疫級別將提高至二級，已是二級的首都圈維持不變。這些地區五類娛樂場所將暫停營業，餐廳晚間九時後只允許打包和外帶、咖啡廳只能外帶，也不能舉辦百人以上活動。