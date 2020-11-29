白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

美國總統當選人白登。（美聯社）

美國總統當選人白登 已公布新政府國務卿和國家安全顧問人選，不過，隨著白登將在接下來幾天、幾週內任命其他內閣成員，這項工作會變得更加複雜，尤其是司法與國防部 長。

白登（Joe Biden）必須駕馭棘手的意識形態、性別、種族認同、黨派歸屬、友誼、能力、個人背景和過去資歷等問題，選出合適內閣人選。

紐約時報報導，聯邦參議院的共和黨議員將設法封殺白登提名的部分人選，但白登團隊對於民主黨同志的反對力量也感到憂慮。

● 司法部 長

根據紐約時報，其中最常被討論到，也是政治上最令人感到憂慮的，是下任司法部長人選，因為白登將在美國因人權議題動盪不安，及部分民主黨人士期望對總統川普和其幕僚展開調查之際，做出這項人事決定。

前總統歐巴馬執政末期司法部副部長葉茨（Sally Yates）一直被視為呼聲最高的司法部長人選。白登與葉茨關係密切，也曾向友人表示自己屬意她成為全國最高階執法人員。

不過部分顧問擔心，共和黨人可能會因為葉茨拒絕捍衛川普任內第一項針對移民和難民的入境禁令，以及她在針對川普陣營和川普往來對象的初期調查中所扮演的角色，擋下葉茨的提名案。

有鑑於此，白登可能會轉而選擇歐巴馬時期的國土安全顧問摩納可（Lisa Monaco）出任司法部長。摩納可2013年一度有望接下聯邦調查局（FBI）局長棒子，她和葉茨一樣，在白登擔任歐巴馬副手期間，與白登合作關係良好。

但葉茨和摩納可都面臨另一位對手，即前麻薩諸塞州州長派屈克（Deval Patrick）。他曾在前總統柯林頓執政時期擔任司法部民權部門主管，若是出線，將成為美國史上第2位非裔司法部長。

白登幕僚將民權問題視為更為根深蒂固的問題，而非僅因川普執政才浮現的問題。幕僚認為，派屈克在全國有色人種民權促進協會（NAACP）法律辯護與教育基金公司的經歷，以及他在司法部民權部門的管理職，有助他承擔民權問題。

不過，白登身邊的其他人卻沒那麼渴望派屈克接任。派屈克去年加入民主黨黨內提名挑戰白登，以溫和派立場回應較為自由派的參選人。此外，加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）也在司法部長口袋名單之列。

● 國防部長

白登雖已宣布國安團隊的其他成員，卻尚未宣布國防部長人選。

根據熟悉白登考量過程的人士說法，國防部長口袋人選之一，是柯林頓和歐巴馬時期高階國防官員佛洛諾伊（Michele Flournoy）。不過佛洛諾伊恐在近日丟了出任國防部長的機會，因為若干進步派團體抓住她在代表軍方承包商和外國政府的顧問公司任職的把柄，認為她若出任國防部長，可能會有職務上的利益衝突。

消息人士指出，白登若不選佛洛諾伊，前能源部副部長、國家安全會議（NSC）成員薛伍德-藍道爾（Elizabeth Sherwood-Randall），以及曾任美軍中央司令部（U.S. Central Command）司令的退役陸軍將領奧斯汀三世（Lloyd Austin III）是國防部長可能人選。

白登團隊也可能挑選曾任國防部法律總顧問，後來在歐巴馬政府擔任過國土安全部部長的強生（Jeh Johnson）。

● 中央情報局局長

前中央情報局（CIA）代理局長莫瑞爾（Michael Morell）是有望坐上局長位子的熱門人選之一，但他遭到自由派人事非議，因為他曾毫不掩飾地捍衛中情局審訊程序。

俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）25日在推特上寫道：「莫瑞爾曾寫過，用刑審問有效又合乎道德。他在這兩方面都錯了。」

另一位中情局局長熱門人選是歐巴馬政府時國安顧問唐尼倫（Thomas Donilon）。唐尼倫的兄弟麥克．唐尼倫（Mike Donilon）是白登最親近的政治顧問之一。

其他考慮人選還有在川普任內遭逼退的前國家情報副總監高登（Sue Gordon）、曾任國防情報局（DIA）局長的退役中將史都華（Vincent Stewart），及曾任中情局分析員和白宮國安幕僚的密西根州民主黨籍聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin）。