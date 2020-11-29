我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1324萬 加州逾120萬例

封面故事／新冠疫苗如何運送？物流界世紀大挑戰

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

中央社 / 紐約28日綜合外電報導
美國總統當選人白登。（美聯社）
美國總統當選人白登。（美聯社）

美國總統當選人白登已公布新政府國務卿和國家安全顧問人選，不過，隨著白登將在接下來幾天、幾週內任命其他內閣成員，這項工作會變得更加複雜，尤其是司法與國防部長。

白登（Joe Biden）必須駕馭棘手的意識形態、性別、種族認同、黨派歸屬、友誼、能力、個人背景和過去資歷等問題，選出合適內閣人選。

紐約時報報導，聯邦參議院的共和黨議員將設法封殺白登提名的部分人選，但白登團隊對於民主黨同志的反對力量也感到憂慮。

司法部

根據紐約時報，其中最常被討論到，也是政治上最令人感到憂慮的，是下任司法部長人選，因為白登將在美國因人權議題動盪不安，及部分民主黨人士期望對總統川普和其幕僚展開調查之際，做出這項人事決定。

前總統歐巴馬執政末期司法部副部長葉茨（Sally Yates）一直被視為呼聲最高的司法部長人選。白登與葉茨關係密切，也曾向友人表示自己屬意她成為全國最高階執法人員。

不過部分顧問擔心，共和黨人可能會因為葉茨拒絕捍衛川普任內第一項針對移民和難民的入境禁令，以及她在針對川普陣營和川普往來對象的初期調查中所扮演的角色，擋下葉茨的提名案。

有鑑於此，白登可能會轉而選擇歐巴馬時期的國土安全顧問摩納可（Lisa Monaco）出任司法部長。摩納可2013年一度有望接下聯邦調查局（FBI）局長棒子，她和葉茨一樣，在白登擔任歐巴馬副手期間，與白登合作關係良好。

但葉茨和摩納可都面臨另一位對手，即前麻薩諸塞州州長派屈克（Deval Patrick）。他曾在前總統柯林頓執政時期擔任司法部民權部門主管，若是出線，將成為美國史上第2位非裔司法部長。

白登幕僚將民權問題視為更為根深蒂固的問題，而非僅因川普執政才浮現的問題。幕僚認為，派屈克在全國有色人種民權促進協會（NAACP）法律辯護與教育基金公司的經歷，以及他在司法部民權部門的管理職，有助他承擔民權問題。

不過，白登身邊的其他人卻沒那麼渴望派屈克接任。派屈克去年加入民主黨黨內提名挑戰白登，以溫和派立場回應較為自由派的參選人。此外，加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）也在司法部長口袋名單之列。

● 國防部長

白登雖已宣布國安團隊的其他成員，卻尚未宣布國防部長人選。

根據熟悉白登考量過程的人士說法，國防部長口袋人選之一，是柯林頓和歐巴馬時期高階國防官員佛洛諾伊（Michele Flournoy）。不過佛洛諾伊恐在近日丟了出任國防部長的機會，因為若干進步派團體抓住她在代表軍方承包商和外國政府的顧問公司任職的把柄，認為她若出任國防部長，可能會有職務上的利益衝突。

消息人士指出，白登若不選佛洛諾伊，前能源部副部長、國家安全會議（NSC）成員薛伍德-藍道爾（Elizabeth Sherwood-Randall），以及曾任美軍中央司令部（U.S. Central Command）司令的退役陸軍將領奧斯汀三世（Lloyd Austin III）是國防部長可能人選。

白登團隊也可能挑選曾任國防部法律總顧問，後來在歐巴馬政府擔任過國土安全部部長的強生（Jeh Johnson）。

● 中央情報局局長

前中央情報局（CIA）代理局長莫瑞爾（Michael Morell）是有望坐上局長位子的熱門人選之一，但他遭到自由派人事非議，因為他曾毫不掩飾地捍衛中情局審訊程序。

俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）25日在推特上寫道：「莫瑞爾曾寫過，用刑審問有效又合乎道德。他在這兩方面都錯了。」

另一位中情局局長熱門人選是歐巴馬政府時國安顧問唐尼倫（Thomas Donilon）。唐尼倫的兄弟麥克．唐尼倫（Mike Donilon）是白登最親近的政治顧問之一。

其他考慮人選還有在川普任內遭逼退的前國家情報副總監高登（Sue Gordon）、曾任國防情報局（DIA）局長的退役中將史都華（Vincent Stewart），及曾任中情局分析員和白宮國安幕僚的密西根州民主黨籍聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin）。

白登 司法部 國防部

上一則

猶他州沙漠神祕巨柱 離奇消失

延伸閱讀

最年輕國安顧問 43歲蘇利文曾陪喜萊莉跑遍112國

最年輕國安顧問 43歲蘇利文曾陪喜萊莉跑遍112國
伊朗核武之父遇害 德黑蘭批以色列充當美打手

伊朗核武之父遇害 德黑蘭批以色列充當美打手
歐巴馬回憶錄 首周北美熱賣170多萬冊

歐巴馬回憶錄 首周北美熱賣170多萬冊
川普防疫做太糟！歐巴馬酸：有些事不難 像別罵專家蠢

川普防疫做太糟！歐巴馬酸：有些事不難 像別罵專家蠢

熱門新聞

知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

2020-11-26 08:55
紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普總統。美聯社

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

2020-11-27 12:48
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？
追憶謝家華：Zappos企業文化10價值 「最好的品牌 不結束的篇章」

追憶謝家華：Zappos企業文化10價值 「最好的品牌 不結束的篇章」