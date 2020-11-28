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害怕被貼上「失敗者」 讓川普不肯面對敗選現實

記者胡玉立／綜合報導
川普總統大選結果遲不向民主黨對手白登認輸，顯示他難以面對失敗。圖為川普總統在26日白宮記者會上表示不會認輸。(美聯社)
川普總統大選結果遲不向民主黨對手白登認輸，顯示他難以面對失敗。圖為川普總統在26日白宮記者會上表示不會認輸。(美聯社)

許多與川普共過事的人說，隨口用「失敗者」這個帶有羞辱意味的字眼來說別人，是川普的招牌作風。

「失敗者，是川普最常拿來攻擊別人的用詞，」在1980年代為川普管理大西洋城賭場的歐唐納(Jack O'Donnell)說：「在他的世界裡，最糟糕的就是變成『失敗者』。為了避免被人稱為失敗者，他願意做任何事或說出任何話來。」

紐約時報分析指出，在川普漫長的職場生涯裡，面對媒體或打官司時，乃至最近在社群媒體平台推特上，他編造事實、哄騙和抨擊他人，每當碰到看來不是太好的情況，仍堅持用「最偉大」、「最聰明」、「最健康」、「最棒」來形容。這往往得靠「臉皮厚」把否定轉為肯定，還得反覆一說再說，直到它取代真相或讓聽眾煩到舉白旗為止。

紀錄顯示，川普總統過去在許多企業經營上其實是個「失敗者」，例如「川普牛排」；他最大的成功不是來自房地產，而是創造了一個受歡迎的電視實境秀角色—「川普董事長」，這位董事長最終入主白宮；但他對「失敗者」標籤的深刻厭惡，已到出神入化的境界。

自從總統當選人白登被宣布在11月3日大選得勝，川普被迫面對當個「失敗者」，他就不斷毫無根據的指控選舉舞弊，更不斷推文道：「我贏了大選。全國各地都有選舉舞弊。」

23日，密西根州認證白登獲勝後，川普政府總算批准展開權力過渡。但川普仍繼續提出不實訴訟、推文「明志」。他寫道：「我們的案子會『堅定』繼續，我們會好好打這場仗。我們大獲全勝！」到了感恩節，川普的推文是：「剛剛看到了投票表。白登不可能拿到8000萬票！這次選舉100％被人操縱。」

川普的推文成功地讓數以百萬計追隨者質疑大選結果。最近的路透/益普索(Ipsos)民意調查顯示，約一半受訪共和黨人認為川普「理當贏得連任」，68％擔心選舉「被操縱」。

川普的舉措反映出他的人生只能是「非黑即白」，不容任何模糊或複雜。川普前私人律師柯恩(Michael DCohen)就表示，川普對成功的看法是：「如果不是贏家，就是輸家。現實是次要的，一切都是關於如何理解它。」

2014年，川普與自傳作者安東尼(Michael D’Antonio)訪談中闡述了他的世界觀。他說：「你可以很強悍、很無情，但如果你輸了很多次，就沒人會追隨你，因為你會被視為『失敗者』。獲勝是非常重要的事。領導能力最重要的就是獲勝。有獲勝紀錄，大家就會追隨你。」

川普總統任期內，他必須被視為「勝利者」這件事，人盡皆知。他稱自己是「波多黎各有史以來遇過最好的事」、「為非裔美國人做最多事的總統」，在面臨可能的彈劾時，他則宣稱自己是「我們所有總統中最偉大的一個」。

時間回到川普2017年1月就職典禮，他的政府堅稱就職典禮觀眾人數是史上最多的一回，儘管所有證據均與此相反。四年後，人民投了票，無根據指控選舉舞弊的訴訟逐一被駁回，各州紛紛認證選舉人投票，但這位2020年總統大選失敗者，看到的仍然是別人看不到的人群。

川普 白登 投票

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