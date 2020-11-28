曾批川普 美首位非裔樞機主教 在華府就任

華盛頓特區大主教格雷格利(右)28日就職，成為第一位美國非裔樞機主教。圖為教宗方濟各(左)為格雷格利戴上四角帽。(美聯社)

華盛頓特區大主教格雷格利(Wilton D. Gregory)28日上任，成為首位非裔美國 樞機主教；受疫情影響，13位新任樞機主教中有兩位未出席梵蒂岡的就任典禮。

典禮現場眾人戴著口罩，保持社交安全距離，格雷格利與一些新任樞機主教相同，在就任典禮前已隔離10天，格雷格利接受三次檢驗結國皆呈陰性，於28日一早解除隔離。

格雷格利擔任樞機主教極具意義，尤其近來美國社會分歧極深，他在接受訪問時說希望能為非裔美國人發聲；他說：「祝賀我的朋友和同事對我說：『是時候了』，另外很重要的一點是，非裔美國人及非裔天主教社群是組成廣大教會重要的一部分。」

天主教會現在有229位樞機主教，其中128位不到80歲，而且有資格投票選出下一任教宗 ；這128位樞機主教裡有73位是由教宗方濟各任命，這代表下一次的秘密會議中，教宗方濟各認命的樞機主教將占多數。

近年方濟各選擇關注移民議題及批判民族主義的樞機主教，他也指派更多非歐洲籍的成員，顯現天主教會愈來愈重視非裔和拉美族群。

格雷格利是方濟各任命的第四位美國樞機主教，去年他被指派為華盛頓特區大主教，該職位不管是在宗教或政治立場上都受到高度矚目，也促使平常溫和有禮的格雷格利更加敢言，先前因警察暴力事件引起全美抗爭期間，格雷格利曾抨擊川普濫用操弄天主教場所。

格雷格利的下個挑戰是與白登合作，白登是繼甘迺迪之後首位信奉天主教的總統，一些傳統派人士說應該拒絕白登參與聖禮，因為他支持墮胎權。前任教宗本篤十六世曾告訴美國主教，政客不斷為墮胎法宣揚是嚴重的罪行，但每位教宗的解讀各不相同，部分人稱牧師不應該以聖餐禮作為威脅，向政客施壓。

格雷格利表示他不會限制白登，他說：「我必須面對白登，提醒他教會的信念及教誨，但我也必須尊重他，以他該有的尊嚴對待他，不僅僅是作為總統，而是作為一個人。」