華府熊貓「小奇跡」明出生滿 100天 猜猜體重有幾磅

8月21日，大熊貓「美香」在美國華盛頓國家動物園誕下一隻雄性幼崽。園方日前為其取名「小奇跡」，11月29日它即將迎來出生第100天。圖為11月22日華盛頓國家動物園熊貓飼養員馬蒂·迪里介紹為「小奇跡」進行體檢的操作台。 (中新社)

看著大熊貓「美香」走到籠舍門口停留了一會兒，飼養員馬蒂·迪里中斷了採訪，「她想出去走走了」。隨後，通往戶外的籠門開啟。

8月21日，大熊貓「美香」在美國華盛頓國家動物園 誕下一隻雄性幼崽。園方日前為其取名「小奇跡」，11月29日它即將迎來出生第100天。

「美香」在院外吃著竹子，而「小奇跡」正在「產房」內四腳朝天呼呼大睡。「我真希望你能看到我的笑容。」戴著口罩的迪里說，他是第一個抱起「小奇跡」的人。

9月13日，當時幼崽的體重還不到1.5磅，而現在已達到10.4磅（4.72公斤）。

為了與公眾分享「美香」母子動態，動物園官方網站開設了熊貓直播頁面，熊貓飼養團隊也以「熊貓日記」的方式，記錄下「小奇跡」過去3個多月來的成長點滴。

「小奇跡」出生第5天，鏡頭第一次捕捉到它的清晰畫面。熊貓館館長布朗-帕爾斯格魯夫在日記中寫道，「幼崽被放在地上祗有幾秒鐘。在聽到幾聲尖叫後，媽媽美香立刻抱起它，輕輕舔了幾下。」

布朗-帕爾斯格魯夫說，「熊貓幼崽持續而響亮的叫聲是健康的標誌，對熊貓飼養團隊來說如同音樂一般。」

在「小奇跡」出生後，「美香」母子的健康狀況受到高度關注，外界一度出現動物園「照顧不周」等傳聞。為此，中國 大熊貓保護研究中心和園方多次就「美香」產後不進食、生活空間狹小等情況作了科普和說明。

飼養員妮可·邁考克在熊貓館工作近21年，已是第四次照料「美香」所生的幼崽。她說，「同樣的飼養員團隊，同樣的食物，同樣的產房。這100天對美香來說，和前幾次的產仔幾乎是一樣的。我們所做的祗是讓它們母子之間建立起聯系，並找到日常的喂養節奏。」

「這次美香產仔如果有不同的話，就是我們不能面對面分享出生所帶來的喜悅。」布朗-帕爾斯格魯夫透露，熊貓館有41台視頻設備用於實時觀察熊貓的生活情況。但出於疫情 防控需要，以往由志願者負責切換鏡頭的工作祗能空缺。這可能也是外界對「美香」產子後近況產生誤解的原因之一。

目前，「小奇跡」前肢和背部的黑色斑紋已十分明顯。邁考克在3周前的檢查中，發現它的上門牙已經萌出。用腳支撐短暫離地的動作，也預示著它很快能够學會行走。

迪里在最新的一篇日記中寫道，隨著「小奇跡」不斷健康成長，「美香」開始越來越多地將它帶到室內籠舍活動。「有一次，『小奇跡』就在『添添』的視線範圍內，但爸爸太專注於飼養員有沒有食物，我們不確定它是否注意到了自己的兒子。」

2000年底，「美香」和雄性大熊貓「添添」抵達華盛頓開啟旅美生涯。自2005年以來，它們分別產下的3祗幼崽「泰山」「寶寶」和「貝貝」，已先後回到中國。

在熊貓幼崽獲命名後，中國駐美大使崔天凱發表視頻祝福說，「小奇跡」的出生是一個真正的奇跡，在疫情期間讓我們所有人都感到振奮。「在我們小大使的成長過程中，在共同的歡樂和友誼中，我們再次聯結在一起。」

華盛頓國家動物園主管史蒂文·蒙福特說，「這隻神奇的熊貓在新冠病毒大流行中誕生，象徵著希望。它告訴我們，生活在前進，一切會變得更好。」

「我最期待的時刻還沒有到來」，邁考克說，「大熊貓就像我的家人一樣。我期待看『小奇跡』第一次走出戶外的樣子，看他第一次觸碰青草的樣子，如同看我的女兒第一次踩上沙灘的瞬間。」