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金跌銅漲兩樣情 投資人可能是這麼想

編譯林奇賢／綜合外電
國際金價27日跌破每英兩1,800美元整數大關。路透
國際金價27日跌破每英兩1,800美元整數大關。路透

國際金價上周五（27日）跌破1,800美元整數大關，至近五個月低點；反觀銅價攀上七年半來高點，反映市場對新冠疫苗將帶動經濟復甦愈來愈有信心。

紐約黃金2月期貨下跌1.3%，收在每英兩1,788.1美元，是今年6月至今首度跌破1,800美元；倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨收漲1.3%至每公噸7,499.5美元，為2013年4月以來最高。

金價連續第三周收黑，且已從8月的紀錄高點滑落13%；但銅價上周五已連續第四天收漲。截至27日，上海期貨交易所銅庫存降至2014年底以來最低。

彭博資訊指出，兩種金屬行情出現如此落差，凸顯投資人逐漸將資金撤出在經濟不景氣時被視為避風港的黃金，轉而青睞被當作全球景氣好轉指標的銅。

中國大陸經濟快速反彈，已帶動大陸今年進口達紀錄水準，有助抵銷全球其他國家的需求不振。大陸定30日公布的11月製造業採購經理人指數（PMI），料將顯示這個全球最大的銅消費國，經濟活動持續穩定擴張。

BMO資本市場金屬衍生品負責人王太（音譯）表示，「疫苗好消息所點燃的樂觀情緒，尤其衝擊到黃金，使金價在美元走軟的情況下，持續下滑」，「如今金價已低於200日移動平均線，可能觸發更大的技術性賣壓」。

金價驟降的同時，市場資金也確實持續流出黃金指數股票型基金（ETF），如今可能讓黃金ETF今年來首度呈現月流出。黃金ETF已成支撐今年金價的重要支柱。

金價 美元 疫苗

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