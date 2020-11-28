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1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

黑五奇觀：等候新冠檢測人龍比賣場排隊還長

編譯湯淑君／綜合外電
許多美國人在「黑色星期五」當天出門排隊，有別於往年排隊入場搶購特惠商品，今年是排隊等候接受新冠病毒檢測。圖為11月18日檔案照，顯示民眾在紐約布魯克林區CityMD緊急護理診所前排隊受檢。美聯社
許多美國人在「黑色星期五」當天出門排隊，有別於往年排隊入場搶購特惠商品，今年是排隊等候接受新冠病毒檢測。圖為11月18日檔案照，顯示民眾在紐約布魯克林區CityMD緊急護理診所前排隊受檢。美聯社

財經網站MarketWatch報導，新冠肺炎疫情改變許多事，最新一例是美國各地「黑色星期五」購物人潮稀稀落落，在商場外等候進場搶便宜的排隊人潮比往年明顯減少，人龍卻流往別處——排隊接受新冠肺炎檢測。

現年20歲的Anna Gillis在「黑色星期五」當天凌晨4點就起床，準備一早出門去排隊，但她不是奔向沃爾瑪（Walmart）或百思買（Best Buy），去搶購大幅降價的電視機或PlayStation 5 遊戲機。

Gillis與母親4點半就抵達位於波士頓市郊的新冠肺炎篩檢站，比篩檢站開門時間提早三個半小時，不料前面已排了兩個人。她說：「我嚇一大跳，居然我們不是最早來排的。」她表示，兩天前男友被驗出新冠病毒陽性，促使她趕緊來受檢，因為周四感恩節當天受檢人數太多，因此決定周五來。

她說：「這感覺很奇怪，黑色星期五清晨就出來排隊，甚至不是為了買禮物。我認為，快篩也應該來個『黑色星期五』折價。」

Gillis度過了與往年不同的「黑色星期五」，但她的經驗並非「與眾不同」。隨著全美各地確診病例再度激增，更多與驗出陽性者接觸過的人都連忙接受檢測。

根據推特用戶Francine Ricchi透過@CityMDline帳號與其他用戶分享的即時訊息，「黑色星期五」早晨，位於紐約市各地的CityMD緊急護理診所前，都出現排隊人龍，有的多達35人排隊等候接受篩檢。

對照下，今年「黑色星期五」排隊購物人潮冷清許多。往年消費大眾在這天一窩蜂湧入各大賣場搶買便宜貨，形成擁擠、騷亂的場面；但今年基於人擠人場合的傳染風險，許多零售商把傳統「僅限實體店內」的黑五特惠商品搬上網路，或整個假期購物季都提供折扣同樣可觀的特價品，以致賣場外排隊人潮大減。

黑色星期五 新冠肺炎 篩檢

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