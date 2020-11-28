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川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

英媒曝白登擬派馬侃遺孀任駐英大使 就等她點頭

編譯周辰陽／即時報導
美國總統當選人白登近日正緊鑼密鼓展開內外人事布局，據報更打算任命已故共和黨參議員馬侃的遺孀辛蒂．馬侃為美國駐英大使，就等她本人點頭。路透／USA TODAY NETWORK
美國總統當選人白登近日正緊鑼密鼓展開內外人事布局，據報更打算任命已故共和黨參議員馬侃的遺孀辛蒂．馬侃為美國駐英大使，就等她本人點頭。路透／USA TODAY NETWORK

美國總統當選人白登近日正緊鑼密鼓展開內外人事布局，據報更打算任命已故共和黨參議員馬侃的遺孀辛蒂．馬侃為美國駐英大使，就等她本人點頭。

英美媒體指白登能以不到1.1萬票差距，讓傳統傾向共和黨的亞歷桑那州在1992年後首度翻盤，關鍵在於辛蒂．馬侃公開跨黨力挺，甚至出席民主黨全代會幫忙拉票，讓選民記起馬侃與白登之間的長期友誼。

一位白登圈內人士告訴泰晤士報，「只要她想，這位置就是她的」，「大家都知道，她幫我們贏得亞利桑那州」。

政治觀察家認為，馬侃在亞歷桑那州任聯邦參眾議員長達35年，一直抗拒川普控制共和黨，川普則嘲笑他「（越戰）被俘才成為戰爭英雄」，罹患腦癌的馬侃則抱病投票搶救歐記健保，更加深兩人之間的個人恩怨。在馬侃過世後，家屬甚至要求川普不要出席國葬。

辛蒂．馬侃在2020年選後成為白登交接團隊的顧問，公開倡導國民一起合作，主張共和黨員捨棄黨派之見，更呼籲川普應仿效參選總統失敗的馬侃，以「優雅方式」認輸，但目前並不清楚身為親英派的辛蒂．馬侃是否願接下駐英大使。

每日郵報指出，駐英大使向來是美國外交官最想要的外派崗位之一，歷任總統則多選擇大力助選的政治盟友，像現任美國駐英大使強森（Woody Johnson）就是嬌生公司創辦人後代兼共和黨長期金主。

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