特斯拉11.5萬輛Model S和X遭調查 市值超越波克夏居第6

財經簡訊

近關情怯 比特幣暴跌3000元

在接近2017年底的歷史最高點之後，比特幣在不到24小時內暴跌近3000元。倫敦時間25日下午1:45時，比特幣升至1萬9374元，之後隨即暴跌，至26日上午9點已跌至1萬6857元。比特幣的歷史最高價為2017年12月的1萬9783元。今年以來這個最知名的數位貨幣 已上揚逾136%。

特斯拉 11.5萬輛Model S和X遭調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已就前懸吊系統的安全問題對約11.5萬輛特斯拉電動車展開調查。該機構表示，在收到43項指控左前懸吊或右前懸吊的前連桿失效投訴後，將對2015-2017年的Model S和2016-2017年Model X車型進行初步評估。特斯拉於2017年2月發布一份服務公告，描述在製造過程中可能導致前懸吊系統連桿故障。

本周原油期貨漲逾7% 連升4周

原油期貨在OPEC重要會議之前漲跌互現。紐約商業交易所(NYMEX)1月交割的西德州中質原油(WTI)下跌18分或0.4%，收於每桶45.53元。ICE歐洲期貨交易所1月交割的北海布蘭特原油期貨價格上漲38分或0.8%，收於每桶48.18元。本周WTI上漲7.3%，為10月9日以來最大單周漲幅，且為連續第4周走升；而布蘭特原油上漲7.2%，也是連續第4周上漲。

特斯拉市值超越波克夏 居全美第6

在將納入史坦普500指數的消息刺激下，特斯拉股價暴漲，市值躍升至美國第6大公司。特斯拉市值27日達到5552.4億元，超過巴菲特的波克夏控股，現在僅落後於科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和臉書 。市值最高的蘋果，市值達1.98兆元，而臉書市值為7888億元。

傳臉書最快1月發表數位貨幣Libra

《金融時報》引述熟悉內情人士的話報導，由臉書和其他公司共同創建的全新加密貨幣Libra最快可能會在1月以有限格式推出。由包括臉書在內27個成員組成的的The Libra Association正規畫推出數種傳統貨幣的數位版本。但根據最新報導，現在它僅計畫基於美元的的單一硬幣。

人員不足 達美航空取消感恩節航班

自新冠疫情開始以來，達美航空在最繁忙的出遊周中面臨因人員短缺而被迫取消數百趟航班的局面。雖然由於疫情，需求仍不到去年一半，但運輸安全管理局(TSA)機場安檢站在22日和25日的流量超過100萬人次，是8個多月來最高。達美航空26日取消約300架班次，約占班表的20%；27日則取消160班次，約占9%。