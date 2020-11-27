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調查：小企星期六消費支出減少

記者張大仁／綜合報導

隨著購物假期進入周末，不確定11月28日的「小企星期六」能否協助數百萬小型企業主掙扎求生。

根據SurveyMonkey進行的《小企星期六調查》，有43%的購物者計畫今年假日季節花費會比2019年少，只有6%的消費者打算在「小企星期六」集中消費。

對於那些依靠假期銷售來彌補收入下降的小企業主來說，這可能是個不祥的消息。由於新冠疫情讓正常業務運作癱瘓，許多人徘徊在破產邊緣。隨著新冠病毒感染數在全美各地上升，可能出現更多封鎖。

根據美國運通小型企業衝擊(American Express Shop Small Impact)研究，每4名小企業主就有3人表示他們需要假期消費才能恢復正常營運，以能在2021年繼續營業；而有46%受訪者表示需要高於平均水平的消費。

假期銷售的經濟影響十分巨大。在繁忙的假期期間，小型企業通常受惠於銷售量的增加，而這反過來又有利於它們所在的社區。根據美國運通的調查，無論是零售店、餐廳還是其他商店，對小企業的每1元支出就有67分留在當地社區中。

美國運通數據顯示，去年估計有1.1億人參與「小企星期六」，銷售額創下歷史新高，估計支出達196億元，這有助於應對經濟大衰退。

SurveyMonkey的調查顯示，即使購物者2020年可能抑制支出，但有30%的購物者打算在「小企星期六」光顧小企業，僅較去年下降9%。

尤其令人驚訝的是，這些活動中有39%將是面對面的，25%是透過網購，兩者兼具則有34%；只有1%受訪者未回答這個問題。這些數字與去年截然不同，去年有8%的人計畫網購，有58%親自購物，有33%的人兩者同時進行。

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