川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

25歲的肯薩斯州醫學院學生阮萩(Tho Nguyen，音譯)說，父母是來自越南的移民，長年支持共和黨，身為天主教徒、反對墮胎，2016年投票給川普 總統，四年來一直是川普鐵粉。她說，父母得知她與妹妹在這次大選要投給白登 ，親子衝突越演越烈，母親一度對兩個女兒揚言從此不再煮飯。阮萩指出，特別上網查尋「洗腦」一詞的越南文，但父母卻反過來譴責說，她才是遭到洗腦而不自知。

阮萩接受紐約時報 訪問時說，爸媽的政治訊息都從臉書的越南移民社群得知，他們壓根不相信白登可能勝選。她表示，父親的想法「非常瘋狂」，認為「白登得到的半數選票都是非法的」。

紐約時報分析，川普以政治狂人之姿震撼2016年大選，選舉時間點又是在感恩節之前，考驗美國家庭如何在佳節團圓之時處理不同政治立場，某些民眾索性與立場不同的家人或親戚避不見面。

然而，四年之後的現在，許多美國家庭的政治分歧已演變為鴻溝，就連面對美國未來發展的基本事實論點，都有天壤之別的看法。川普在選後大量散布質疑白登當選合法性的選舉陰謀論，讓不同政治立場的家庭成員之間，重修舊好的困難度越來越高。

2016年大選期間，親朋好友之間的意見分歧主要在於投票對象，但2020年大選的意見衝突則上綱到對選舉結果存疑。紐約時報報導，儘管到目前為止，各地主管官員仍未看到指稱選舉舞弊的可信證據，但民調顯示投票給川普的選民裡，絕大多數認為選舉並不公平，例如通訊投票被人動手腳，許多共和黨支持者因此與家人鬧翻。

住在中西部的50歲律師希爾(William Hill)說，今年投票給川普，但覺得白登不是壞人，不會做出傷害國家的事。他說，住在西雅圖的妹妹自從得知他2016年投給川普之後，兄妹倆就沒再聯絡過。

希爾說，最近一次有妹妹的消息，是看到她選後在臉書發文表示無意願與挺川選民和解，並寫道：「憑什麼要我們跟那些人團結呢？」他說：「看了很心痛。」

專門研究人際關係疏離的心理學家柯曼(Joshua Coleman)指出，目前最常見的狀況是，千禧世代或其他年齡層的年輕人，因為政治立場不同而減少或斷絕與屬於戰後嬰兒朝世代保守派父母的往來。

住在北卡羅來納州的37歲婦人艾克里(Danielle Ackley)說，從小政治立場便與母親不同，但向來彼此尊重，上個月卻因為選舉跟母親大吵一架，導火線是因為母親批評白登。她說，因為吵得一發不可收拾，後來只好把母親趕回家。她說：「這不是政治分歧而已，而是整個現實世界的分歧。」

艾克里說，大選日後過一周，她傳了一則花了好幾天才寫好的簡訊給母親，母親回應表示願意好好談談，結果證明血濃於水的親情依然存在，但母女倆如今已經懂得避談政治。艾克里的母親黛比‧艾克里(Debbie Ackley)受訪時說：「我女兒個性就是這樣。我以她為榮。我為她的表現感到驕傲。」