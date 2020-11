捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

川普總統。美聯社

根據法院紀錄,住在北卡羅來納州 的創投專家艾希爾曼(Fred Eshelman)為支持川普 總統推翻大選結果,捐了250萬元給非營利保守派挺川組織「真實選票」(True the Vote),但由於川普競選團隊的選舉舞弊訴訟迄今未能證明任何違法情事,艾希爾曼向聯邦區域法院提告,要求立即取回捐款。

艾希爾曼25日向德州南區美國聯邦區域法院(United States District Court for the Southern District of Texas)遞狀控告「真實選票」。他在訴狀中指出,捐款250萬元是因為認同「真實選票」揭穿選舉舞弊的行動理念,但「真實選票」收到捐款之後,卻始終沒能在選舉訴訟中證明確有舞弊,只是虛與委蛇,發表陳詞濫調,不斷給予支持者空洞承諾。

法院紀錄顯示,艾希爾曼曾兩度以個人名義捐款給川普競選團隊,金額均為個人規定上限2700元,也曾捐款10萬元給「川普勝利」政治行動委員會(Trump Victory PAC)。

艾希爾曼在訴狀中對法院指出,當初捐款時曾獲得川普競選團隊保證,選舉訴訟若有任何重大決定,將先情與捐款人商量,但競選團隊在威斯康辛州、密西根州、喬治亞州、賓州 提出訴訟卻悄悄撤告,他身為重要金主卻被蒙在鼓裡。

大選日過後,川普不曾停止聲稱自己「贏得選舉」,持續在推特發文指稱選舉舞弊。

川普陣營16日突然撤銷原本於喬州、威州、賓州、密州要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。這四州的官司都是由「真實選票」發起,委託律師則為共和黨陣營知名律師巴布(James Bopp),控方則為川普支持者或川普競選團隊。

艾希爾曼指出,巴布先前曾說,很快就會公布選舉舞弊證據,但卻在威州法院排定口語辯論的數小時前突然撤告,後來年一絲證據也沒拿出。

艾希爾曼向法院指出,由於忍無可忍,上周寄發電郵給「真實選票」要求退回所有捐款,遲遲沒有收到回音,只好提告。