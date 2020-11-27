紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約 經文處26日也傳疫情 。本報接獲爆料，紐約經文處副處長張俊裕20日在內部會議拒絕輪班，還對雇員多次表示，辦事處完全遵照當地法令，「疫情是個人感受」，現在外面很多人減薪裁員，大家還有工作可以做，似乎在暗示「否則不要做」；因為他也舉例「第一線醫護受不了壓力也是離職。」

據了解，紐約經文處約有80名工作人員，職員和雇員分占一半左右，6月紐約疫情最為嚴峻之際，州政府下令居家避役，所有人在家遠距辦公，後來陸續解封，辦事處安排職員和雇員陸續回辦公室上班，直到7月6日至今，都是全員到辦公室上班。

秋天疫情再起，各地確診人數和住院人數雙雙增加的狀況下，據了解，雇員10月起陸續建議輪班工作，避免染疫，但這些僅止於「紙上作業」，從來沒有實現，直到本月20日，紐約經文處舉行內部會議，張俊裕和另一位副處長楊光彬都有參加，這是疫情再起以來首次面對面討論防疫措施。

據了解，張俊裕在會中反覆強調一切都是遵照州政府規定，沒有違法，有趣的是，該場會議超過15人參加，早就超過州政府的「10人聚會上限」。

張俊裕在會中強調遵照法令，說疫情是個人感受，並不回應輪班要求，並暗示「現在有工作做就該感激」，他舉例「 第一線醫護受不了壓力也是離職。」

在這場會議結束後，26日就傳出雇員確診。有員工向本刊反應，所謂紐約經文處持續實施輪班，不是事實，7月初起全體上班直到本月27日，在這段期間的輪班只有「紙上作業」討論。

另外，在雇員確診後，紐約經文處要求接觸者居家隔離觀察，未積極安排接受病毒檢測，掌握疫情；直到27日才進行辦公室區域消毒。

據了解，紐約在7月解封後至今，多數人洽公都採取遠端作業，實際到班後多數時間還是跟同事接觸，少有與外來民眾接觸的機會，但通勤的染疫風險高，雖然美國 鼓勵民眾戴口罩，但有些人不是沒戴，就是把鼻子露出來，不少員工私下討論，不解到班工作的必要性，紐約經文處只是強調依法行事。