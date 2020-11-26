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搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

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搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

編譯潘勛／綜合26日電
阿斯特捷利康與牛津在本月23日宣布研發成功的新冠疫苗，但出現數據不透明爭議，需要再補強試驗。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。(美聯社)
阿斯特捷利康與牛津在本月23日宣布研發成功的新冠疫苗，但出現數據不透明爭議，需要再補強試驗。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。(美聯社)

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學聯合開發的新冠疫苗在實驗中，出現兩組受測者因疫苗劑量不同而防疫成效大有差異的結果，故此英國政府首席醫療官惠提(Chris Whitty)26日在首相官邸會議上拒絕無條件支持該疫苗；阿斯特捷利康已表示，將在全球重新實驗一次，了解疫苗的安全及效力。

「每日郵報」26日報導，一組接種牛津疫苗的受測者先施打半劑量，隔月再接種全劑量，免疫效果達90%，但先後兩次都施打全劑量的受測組，免疫效果卻只有62%的奇特現象。

惠提博士表示，這種現象最簡單的答案便是科學界對萬事萬物都有爭辯，依政府看來，最重要的便是把它交由藥物及保健產品管理局(MHRA)去判定；MHRA將對目前目前沒公開的大量數據進行評估，了解疫苗的效力及安全，接下來把論文發表在經過同儕審核的醫學期刊，英國官方才能依此決定該怎麼做。

阿斯特捷利康執行長索瑞特(Pascal Soriot)向彭博社(Bloomberg)表示，既然藥廠已發現看似能有更好免疫效果的接種方式，就得加以證實，所以正著手在全球進行額外實驗，以評估疫苗的效力。

有線電視新聞網(CNN)報導，阿斯特捷利康及牛津研發的疫苗，其實驗據數有幾個面向不夠透明，讓醫學界直皺眉頭，可能讓這款疫苗在歐美通過批准的日期為之延後。

首先是牛津大學及阿斯特捷利康並沒解釋：為什麼要使用不同劑量在兩群受測者身上，再來也沒說明為何甲實驗組的人數遠少於乙組。甲組有2741人，先接種半劑量疫苗，一個月後再接種全劑量，對新冠病毒的免疫力可達九成。乙組受測者8895人，兩次都接受全劑量的疫苗接種，免疫效果卻只有62%。阿斯特捷利康因此說，他們的疫苗效力為70%。

有些科學家不免質疑為何阿斯特捷利康把兩種不同實驗成果匯合起來做報告，這樣子並不符合做臨床實驗報告的標準。

疫苗 英國 防疫

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