阿肯色州老太 擊敗新冠病毒 歡度106歲生日

瑞普利西拉‧博伊爾歡度106歲生日。(取自視頻)

阿肯色州 人瑞普利西拉‧博伊爾(Priscilla Boyle)在夏天新冠肺炎確診而住院治療，一直和病毒搏鬥，最近終於擊敗病毒，22日是她106歲生日，親友隔空慶祝，說「這是上帝的奇蹟。」

博伊爾6月確診感染後，住院一整個月，終於挺了過來，而且連續幾次檢測 都是陰性反應，孫侄兒莫爾蒙(Garland E. Mormon)說，大家都把她走過鬼門關視為上帝的奇蹟，「我們都十分感恩。」

她康復後幾個月，跨過人生另一里程碑，即度過106歲生日，但是家人親友不能到她住的養老院 慶生，改以合乎社交距離的方式，把各式車輛裝飾成慶生會場，掛著彩色氣球，輪番駛過養老院門口，朝裡面向她高喊：生日快樂！

阿肯色州州哈欽森(Asa Hutchinson)24日舉行記者會，報告這個感人故事時，特別回顧了這位市民的一生。

哈欽森說，博伊爾女士28歲時搬到小岩城(Little Rock)，一直是當地教會的活躍人士，在主日學擔任教師，也在假期聖經學校任教，此外，她很有生意頭腦，也經營了一家美髮店。

感恩節到了，州長說，博伊爾老太太的故事，是很好的現實教材，「我們要感謝她這麼長壽，對她的家人和四周圍的人，意義重大。」

更讓人驚訝的是，這不是博伊爾第一次和病魔奮鬥。她家人指出，她曾罹患肺炎以及癌症，但都挺了過來。

當地媒體引述她家人說，她長壽的要訣是為人慈祥、篤信宗教、飲食有節，只吃健康的食物。