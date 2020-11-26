防護率95% 莫德納疫苗的5個祕密

莫德納新冠疫苗防護率近95%。（路透）

美國 莫德納公司16日宣布，研發中的新冠疫苗 有效性近95%，莫德納稱這是「偉大的一天」，將在未來幾周尋求美國監管機構批准，在美國迅速提供2000萬劑，並期望明年可生產10億劑給全世界使用。紐約時報 和華爾街日報整理出關於莫德納疫苗已知和尚未掌握的資訊。

•科學家發現了什麼？

莫德納表示，他們在美國針對3萬人進行試驗，半數受試者注射兩劑疫苗，注射時間相隔四周，另外半數注射安慰劑。追蹤發現，最先感染新冠病毒的95名受試者當中，只有5人注射疫苗，另外90人是注射安慰劑。莫德納表示，這顯示注射疫苗可大幅降低感染風險，保護率達百分之94.5%。

另外，95名感染者中有11人症狀嚴重，都是注射安慰劑的受試群。

•為何接種過還染疫？

新冠病毒可能導致輕微不適，也可能引發重症，需要住院和供氧。注射疫苗且染疫的5名受試者，都是輕症，而所有重症受試者都注射安慰劑。這意味莫德納疫苗不只在多數情況下能防止人們染疫，也能使接種者在萬一染疫時，能避開最壞的結果。

•何時可以上市供貨？

最快下個月。莫德納表示，預計12月初向美國食品藥物管理署申請授權使用。目前還不清楚食藥署需要多長時間才能做出決定，但美國聯邦官員說，如果查證完畢，疫苗12月就可能獲准開始分發。如果當局批准，接種可能從12月開始，不過最初的供應量將非常有限。

恢復正常生活可能需要幾個月時間。就算輝瑞和莫德納的疫苗在年底前開始分發，也要到明年春天或夏天才會廣泛供應，主因是開始製造到廣泛供應之間有時間差。因此，佩戴口罩和保持社交距離等預防措施仍是阻止病毒傳播的關鍵。

美國耶魯大學全球健康研究所所長歐默說：「恢復正常生活並非一蹴可幾。」他認為在2022年年初前都不適宜大規模聚集，就算疫苗問世了也一樣。

•對疫苗研發有幫助？

莫德納疫苗取得的進展意味著，研發多年但尚未獲准使用的mRNA技術進步了。阿斯特捷利康、嬌生和Novavax研發的其他疫苗並未使用基於mRNA的技術，但與mRNA疫苗一樣，都鎖定新冠病毒的棘蛋白。

莫德納和輝瑞的有效性結果，對於普遍針對棘蛋白的疫苗研發可能是好消息，不過，其他疫苗在後期測試中的表現如何，只有在製藥商未來數月公布結果後才能得知。

•數據禁得起考驗嗎？

莫德納疫苗結果是初步的，只說明疫苗能否有效預防有症狀的新冠感染。該公司計畫發布更多結果，包括對年長者等特定群體的有效性，以及對無症狀感染的有效性。

此外，針對這種疫苗在減少重症新冠病例方面的效果，預計也會有更多數據公布。該公司表示，打算在未來幾周內向監管機構申請授權時提供更多安全性數據。目前不清楚莫德納疫苗的保護效果能持續多久。與輝瑞一樣，莫德納的研發結果也是透過公司新聞稿發布，還未在同行評審的醫學期刊上發表。