美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

感恩節前夕，美國雷根國家機場25日有不少民眾搭機返鄉與家人團聚。中央社

全美新型冠狀病毒疾病疫情 升溫，仍有不少美國 人無論如何這周末的感恩節假期照樣要家庭聚會與訪友，這樣持續保持大規模人流讓外國觀察家看得心驚膽戰，甚至有幾分難以置信。

法新社報導，感恩節假期即將到來，但據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）25日統計，美國24小時內記錄2439人染疫病故，創6個月來單日病死新高；截至美東時間25日晚上8時30分，全美病故人數已達26萬2080人。單日新增確診近20萬例。

路透社報導，世界衛生組織美洲分支的「泛美衛生組織」（PAHO）建議，有鑑許多國家疫情復燃，在即將到來的假期應推遲或減少大型聚會。

助理處長巴波薩（Jarbas Barbosa）說：「當下不是舉辦大型聚會的時機…疫情大流行期間，沒有低風險假期這回事。」他建議，所有聚會、逛街與任何旅遊計畫都會增加病毒擴散機會，對所有人來說，最安全的選項就是待在家中。

但專家的耳提面命，似乎也難動搖美國人返鄉過節的決心。美國汽車協會（AAA）預估，今年感恩節假期將有5000萬人旅遊返鄉，只比去年的5500萬人略低。美國運輸安全局（TSA）的統計也顯示，感恩節前最後一個周末以來，每天都有超過90萬人通過機場安檢，其中22日突破100萬大關，雖相較去年同期，搭機人數已少了一半，但這仍達疫情以來的運輸高峰。

「華盛頓郵報」報導，許多人已好幾個月沒能見到所愛的家人，因此要否返鄉的決定也很分歧；專家警告，感恩節的幾個關鍵要素─團圓飯、家庭聚會等，恐在未來幾周讓疫情更加惡化。在他國，類似感恩節的聖誕與新年連假，官員無不試圖避免這類群聚。

昆士蘭大學副教授、病毒學家馬凱（Ian Mackay）說：「從澳洲 的觀點看，（美國的）情況像是在疫情失控下又進入難以想像的危險篇章。不幸的是，對某些人來說，這個感恩節只會以一切都是錯誤來銘記。」

澳洲最近幾周已大致回復正常生活，大型體育賽事乃至雪梨歌劇院都已重新開放，但澳洲此前已經歷嚴格的區域封城與各州之間關閉邊界。

「無國界醫生組織」的研究機構代表、喀麥隆籍流行病學家波姆（Yap Boum）表示，部分美國人寧願冒著自己與家人健康風險也要感恩節一聚，令他大惑不解。

波姆說：「要我看，我覺得這真是瘋了。一方面你們看到人們正病死，另一方面…可看到疫苗已快問世了，縱然心理有所糾結，但何不再忍忍呢？」