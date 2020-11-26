美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
全美新型冠狀病毒疾病疫情升溫，仍有不少美國人無論如何這周末的感恩節假期照樣要家庭聚會與訪友，這樣持續保持大規模人流讓外國觀察家看得心驚膽戰，甚至有幾分難以置信。
法新社報導，感恩節假期即將到來，但據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）25日統計，美國24小時內記錄2439人染疫病故，創6個月來單日病死新高；截至美東時間25日晚上8時30分，全美病故人數已達26萬2080人。單日新增確診近20萬例。
路透社報導，世界衛生組織美洲分支的「泛美衛生組織」（PAHO）建議，有鑑許多國家疫情復燃，在即將到來的假期應推遲或減少大型聚會。
助理處長巴波薩（Jarbas Barbosa）說：「當下不是舉辦大型聚會的時機…疫情大流行期間，沒有低風險假期這回事。」他建議，所有聚會、逛街與任何旅遊計畫都會增加病毒擴散機會，對所有人來說，最安全的選項就是待在家中。
但專家的耳提面命，似乎也難動搖美國人返鄉過節的決心。美國汽車協會（AAA）預估，今年感恩節假期將有5000萬人旅遊返鄉，只比去年的5500萬人略低。美國運輸安全局（TSA）的統計也顯示，感恩節前最後一個周末以來，每天都有超過90萬人通過機場安檢，其中22日突破100萬大關，雖相較去年同期，搭機人數已少了一半，但這仍達疫情以來的運輸高峰。
「華盛頓郵報」報導，許多人已好幾個月沒能見到所愛的家人，因此要否返鄉的決定也很分歧；專家警告，感恩節的幾個關鍵要素─團圓飯、家庭聚會等，恐在未來幾周讓疫情更加惡化。在他國，類似感恩節的聖誕與新年連假，官員無不試圖避免這類群聚。
昆士蘭大學副教授、病毒學家馬凱（Ian Mackay）說：「從澳洲的觀點看，（美國的）情況像是在疫情失控下又進入難以想像的危險篇章。不幸的是，對某些人來說，這個感恩節只會以一切都是錯誤來銘記。」
澳洲最近幾周已大致回復正常生活，大型體育賽事乃至雪梨歌劇院都已重新開放，但澳洲此前已經歷嚴格的區域封城與各州之間關閉邊界。
「無國界醫生組織」的研究機構代表、喀麥隆籍流行病學家波姆（Yap Boum）表示，部分美國人寧願冒著自己與家人健康風險也要感恩節一聚，令他大惑不解。
波姆說：「要我看，我覺得這真是瘋了。一方面你們看到人們正病死，另一方面…可看到疫苗已快問世了，縱然心理有所糾結，但何不再忍忍呢？」
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