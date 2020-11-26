追討川普造勢活動56萬餘欠款 德州艾爾帕索決議行動

德州艾爾帕索(El Paso)市議會稍早表決通過，決議向川普競選團隊追討2019年2月舉辦造勢活動後積欠迄今的56萬餘元經費。Getty Images

德州 艾爾帕索(El Paso)市議會本周稍早表決通過，決議聘請律師事務所向川普 競選團隊追討2019年2月舉辦造勢活動後積欠迄今的56萬餘元未繳經費。

根據艾爾帕索市政府列舉的川普競選團隊欠款明細，川普總統2019年2月在當地舉辦一場造勢活動，競選團隊積欠47萬餘費用遲遲未繳，其中包括市府出動大批員警、消防隊在造勢期間協助維安的開銷。欠款衍生以利息21%計算的9萬8000多元滯納金(late fee)，欠款總額為56萬9204元。

德州地方電視台KTSM報導，無黨籍艾爾帕索市議員沙瓦茲班恩(Peter Svarzbein)在24日會議上指出，艾爾帕索居民每日為家計煩惱的掙扎，所有民眾都有第一手見證，市府預算 不足問題如同雪上加霜。

他說：「川普競選團隊積欠一年多的款項並不是小數目，我們希望借此表明，沒有人可以逾越法律，這點很重要，希望社區裡所有人都能知道。」

艾爾帕索市府律師尼曼(Karla Nieman)指出，這場2020年選舉可能讓川普競選團隊面臨金額可觀的累計債務，因此艾爾帕索決定對於追討欠款採取行動。

艾爾帕索市議會23日表決一致通過，聘請卡爾律師事務所(Law Office of Snapper L. Carr)處理向川普競選團隊追討款項事宜。

市府官員指出，納稅人並不會受到這起案件開銷影響，艾爾帕索市政府與卡爾律師事務所簽訂的是勝訴酬金合同(contingency)，律師幫忙打贏官司才會收取酬勞。

今年4月，共和黨籍爾帕索市長馬戈(Dee Margo)曾說，市政府考慮向法院提告以追討川普競選團隊欠款，但後來始終沒有行動。

尼曼24日表示，直到現在，市政府仍無意對川普選舉團隊提告，而是希望透過其他管道追討款項。