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少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

編譯張君堯／即時報導
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，結果少女實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭到停職，更被以三級性侵重罪起訴。

據《先驅報》報導，現年26歲的札亞斯（Anthony Zayas）是史諾霍米須縣（Snohomish County）的一名警員，他今年6月在Tinder上遇見這名14歲的少女，她當時用的是假名，並謊稱自己19歲。

札亞斯指出，他看少女會抽菸，還與他談論大麻和刺青等話題，所以才相信她報的年齡與生日。他說少女聲稱自己是東華盛頓大學（Eastern Washington University）的學生，兩人很快從Tinder轉移到Snapchat上聊天並討論如何碰面，札亞斯表示少女說想在他值勤結束後見面。

札亞斯詢問她為何不開車，少女稱自己因車禍被吊銷駕照，還說「駕照被吊銷還開車到警察家是個壞主意」。之後札亞斯開車到弗農山（Mount Vernon）的一個公園內接走少女，數小時後在同一地點將她送下車。

少女的母親6月初曾報警稱女兒逃家，後來在斯波坎（Spokane）尋獲。母親的一位友人同意將少女帶到弗農山一帶居住，但大約兩周後，少女坦承自己有偷溜出去，整起事情才曝光。

少女母親的友人通過手機找到了札亞斯在Snapchat上的照片，還在臉書上搜尋，發現札亞斯可能是名警員，隨後聯繫他並告知少女的真實年齡，他知道後差點吐出來。

事件曝光後，少女向警方表示，札亞斯帶她回家後，兩人看了電視還喝了蘭姆酒，隨後發生兩次性行為。

札亞斯的同事在調查中透露，札亞斯曾提到自己將在值勤結束後與一名19歲的少女見面，該同事還表示自己知道札亞斯一直有在用「包括Tinder在內的各種交友軟體」。

史諾霍米須縣高等法院20日收到這起訴案，但截至24日，札亞斯尚未被拘捕。目前他被處以停職，警方正進行內部調查。三級性侵在華盛頓州屬重罪，最高可處五年刑期。

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