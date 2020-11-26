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最高法院5:4裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動

中央社、編譯郭宣含／綜合外電報導
聯邦最高法院25日晚間以五比四票裁決，禁止紐約州長葛謨以防疫為由限制宗教活動。(美聯社)
聯邦最高法院25日晚間以五比四票裁決，禁止紐約州長葛謨以防疫為由限制宗教活動。(美聯社)

聯邦最高法院25日晚間以5：4票裁決，禁止紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)以對抗新冠肺炎為由限制宗教活動；大法官羅伯茲(John Roberts)與其他三名自由派大法官持異議，該禁令是大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)加入後首度表決的重要案件。最高法院禁止紐約州以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為由限制宗教活動，保守派人士可能會將此判決視為宗教自由的勝利。

最高法院裁決有別於先前加州和內華達州有關新冠肺炎禁令的初步裁決，這兩州分別在5月和7月宣布裁決，法院允許兩州州長限制美國人參加宗教活動。

巴瑞特（Amy Coney Barrett）擔任大法官後最高法院立場傾向保守，此判決指出，宗教活動不該與獲准舉行的非宗教聚會有不同待遇。該禁令是巴瑞特加入後，最高法院做出裁決的首批案件之一。

紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）先前下令，在被列為高風險區域「紅區」的宗教場所，集會上限定為10人。

羅馬天主教布魯克林教區（Roman Catholic Diocese of Brooklyn）和兩個猶太會堂向美國最高法院提起上訴，聲稱它們受到紐約市防疫措施的針對性對待。

最高法院最後以5比4票裁決，葛謨的防疫措施違反美國憲法第一修正案對宗教自由的保障。

大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月過世後，自由派僅剩3人，低於保守派陣營人數。

最高法院指出：「就算處於疫情期間，也不能拋棄和忘卻憲法。」

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