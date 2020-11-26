美四大餐飲外送平台疫情間營收倍增 為何仍虧損？

新冠肺炎疫情使DoorDash等美國四家餐飲外送平台公司生意興隆，但礙於營運成本甚高，大致上仍虧本經營。美聯社

新冠肺炎疫情 襲擊美國，逼得當地許多餐館為維持營運不得不與餐飲外送平台合作，使DoorDash、Uber Eates、Grubhub和Postmates四家平台公司疫情期間營收 合計增加一倍多，卻仍未能轉化為獲利，反映這一行潛在問題多多。

財經新聞網站MarketWatch報導，疫情蔓延促使消費者和企業透過應用程式（App）使用餐飲及生鮮雜貨外送服務，讓外送App業務興隆。今年4月至9月，這四家外送平台總計營收進帳約55億美元 ，是去年同期25億美元的兩倍多。

一大問題是，需求雖然暴增，這些公司大致上仍無利可圖，因為成本仍然太高，即使有獲利往往也只是曇花一現，難以為繼。舉例來說，根據最近申辦首次公開發行股票（IPO）的DoorDash公開說明書，該公司第2季獲利2,300萬美元，但今年1月至9月累計仍虧損1.49億美元。

Cowen公司分析師團隊在研究報告中寫道：「第三方外送業的獲利能力仍有揮之不去的疑問，何時能由虧轉盈，沒人提出看法。」

DoorDash表示，自成立以來年年都虧損，並預料這種情況仍會持續下去。Uber公布，第3季外送事業剔除一次性項目的虧損達1.83億美元，但與去年同期虧損3.16億美元相比，已有改善。Grubhub第3季虧損920萬美元，反而比去年同期的獲利100萬美元退步。

分析師指出，DoorDash與其同業面臨其他利害關係人（餐廳、外送員和各城市當局）要求降抽成費或爭取更好的待遇，財務穩健因此受影響。問題包括：餐廳不滿外送抽成費太高侵蝕利潤、外送員不滿工作收入和缺乏福利保障，以及各城市當局在疫情期間對抽佣成數設限，以拯救搖搖欲墜的餐飲業。

就短期而言，隨著秋冬疫情復熾，一些地區的餐飲業再次面對內用限制，這些餐館除與外送平台合作外，幾乎別無選擇，這可能嘉惠DoorDash等平台業者。

但長期觀之，這些平台公司必須面對外送員爭權益可能升高的勞動成本、舊金山等地的法規監管壓力，以及愈來愈激烈的市場競爭。除餐飲外送之外，Uber和DoorDash也正加緊朝多方領域擴張業務，以致在商品外送服務方面槓上亞馬遜（Amazon）和沃爾瑪（Walmart），在生鮮雜貨外送方面遭遇Instacart競爭。