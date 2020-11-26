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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

編譯郭宣含／綜合25日電
儘管公衛專家呼籲大家感恩節假期，應待在家中，減少外出遠行與大型餐聚，但仍有數以百萬計的旅客搭機或乘車出行。圖為25日猶他州鹽湖城市國際機場的候機乘客排隊等候登機前安檢。(美聯社)
儘管公衛專家呼籲大家感恩節假期，應待在家中，減少外出遠行與大型餐聚，但仍有數以百萬計的旅客搭機或乘車出行。圖為25日猶他州鹽湖城市國際機場的候機乘客排隊等候登機前安檢。(美聯社)

全球新冠確診25日突破6000萬例，美國疫情也更加惡化，首度連兩周新增確診逾100萬例，單日新增死亡則達2284人，相當於每38秒即一人死亡，創5月初以來新高，總死亡人數也突破26萬；全美七日平均新增確診人數連續33天創新高，而染疫住院病患數也連續16天刷新。

全球新冠確診僅花17天便從5000萬例增至6000萬例，上次新增確診1000萬例則用了21天；全球過去一周每天約新增58萬例確診，而且自疫情開始以來，全球約半數確診案例在過去70多天回報。

根據約翰霍普金斯大學，截至25日晚間，全球新冠肺炎確診6025萬8815例，死亡141萬8640人，美國確診1276萬5039例，死亡26萬2090人。

總統當選人白登25日向全國發表演說，他籲請美國人撇開政治分歧，共同對抗新冠肺炎，並呼籲大眾戴口罩與維持社交距離。

「我明白美國已厭倦鬥爭。」白登表示，「我們必須記得我們在和病毒打仗，而非我們彼此。」

紐約時報報導，新冠疫情爆發以來，美國首度連兩周分別新增確診逾100萬例；因新冠肺炎住院與死亡人數也達到新高。

部分流行病學家預測，美國未來幾周新冠死亡人數恐超越春季高峰；過去一周，每天平均新增確診17萬3000例，若持續維持此成長趨勢，11月總新增新冠確診人數可能飆達450萬例，這將是過去任何一個月份新增確診的兩倍以上。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)的統計顯示， 25日新冠死亡新增2284人，等於每38秒就有一人死亡；根據華盛頓郵報統計，七日平均新增確診人數在25日已連續33天創新高；全美8萬9954名新冠病患住院，連續16天刷新此紀錄，將許多地區的健康照護系統推向臨界點。

美國人口最多的加州和德州25日新冠肺炎新增案例創下全國紀錄；加州單日新增1萬8350例，德州則近1萬6100例。

北達科他州自9月初以來人均染疫率便維持全國最高，自疫情開始以來，該州每十人就幾乎有一人確診；中西部以北和西部山區在秋季時確診成長，如今已稍微緩和；美國南部和西南部沿岸疫情則持續升溫。

根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)25日一份新研究，自疫情開始至今，美國療養院與其他長期照護設施新冠死亡已超過10萬人，占全美染疫死亡人數近四成。

新冠疫情升溫擴散，各州採取嚴防嚴控措施，包括禁止戶外用餐。圖為在加州西好萊塢市的...
新冠疫情升溫擴散，各州採取嚴防嚴控措施，包括禁止戶外用餐。圖為在加州西好萊塢市的戶外餐廳，但加州採取嚴厲新措施，洛杉磯市25日起禁止戶外用餐及酒吧。(美聯社)

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