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戶外帳篷用餐風行 真的能完全抗疫嗎？

編譯盧炯燊／綜合25日電
新冠疫情升溫擴散，各州採取嚴防嚴控措施，包括禁止戶外用餐。(美聯社)
新冠疫情升溫擴散，各州採取嚴防嚴控措施，包括禁止戶外用餐。(美聯社)

新冠疫情大流行下，不少人認為，在戶外空氣流通的空間架起帳篷或在圓頂冰屋用餐，比擠在室內更安全，真的嗎？公共衛生專家說其實並不盡然，不能一概而論。

不少餐館為應對疫情，防止病毒傳播，紛紛在戶外架設帳篷、圓頂冰屋或其他戶外裝置，讓用餐的顧客避免進入室內。

專家指出，這些帳篷及設施裝置必須通風良好，假如帳篷四面和篷頂都封閉，其防病毒效果可能反而不及有良好通風的室內用餐空間。

康乃爾大學公共衛生專家威斯富瑟(Isaac Weisfuse)表示，通過帳篷的氣流愈多，防病毒效果也愈好。

明尼蘇達大學公共衛生學院教授海德伯格(Craig Hedberg)說，在戶外帳篷或冰屋內用餐，確是一種創意性的解決方案，若因此而避免與其他人混一起，那實在最好不過，不過切勿與非同住的人一起共用。

密西根大學公共衛生學院副教授奧布麗‧戈登(Aubree Gordon)也表示，在各批顧客使用的間隙，應清潔帳篷，並至少讓空氣流通20分鐘。她還建議服務員應將食物放在帳篷外的托盤上，盡量減少與食客接觸。

帳篷的確可讓食客安心，幫助許多餐館度過疫情難關，但食客使用這些帳篷可能會額外收費，例如底特律的Lumen餐廳每人額外收費30元，餐廳會提供保暖設施兩小時；至於使用可容納六人的溫室，至少花費300元。

餐廳的管理合夥人米爾頓(Gabby Milton)說，他們會在客人結束聚會後，便徹底清洗帳篷，噴灑消毒噴霧並通風30分鐘。

新冠疫情升溫擴散，各州採取嚴防嚴控措施，包括禁止戶外用餐。圖為在加州西好萊塢市的...
新冠疫情升溫擴散，各州採取嚴防嚴控措施，包括禁止戶外用餐。圖為在加州西好萊塢市的戶外餐廳，但加州採取新措施，洛杉磯市25日起禁止戶外用餐及酒吧。(美聯社)

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