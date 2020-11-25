白登當選後頭三周 美股漲幅是川普同期的近三倍

在白登當選總統的頭三周內，以歷史紀錄來看，美股表現維持穩健。（美聯社）

在民主黨總統候選人白登 當選總統的頭三周時期，美股表現亮眼，特別是與歷任總統當選人的同期股市表現相比。

單看這三周的股市表現顯然言之過早，不過市場表現與川普 預測白登上台後股市會崩盤的情況恰恰相反。自從美國總統選舉日以來，標普500指數 已大漲7.7%，締造90年來同期第二高的漲幅紀錄，也是川普2016年當選後同期漲幅的近三倍。標普500指數迄今已三度創紀錄，小型股指數和全球資產也都創新高。

經紀商StoneX全球市場策略師說艾巴息說：「市場正密切注意白登的一舉一動，目前看來市場蠻喜歡他的。」

可以確定的是，白登一直是這一波市場利多因素的受惠者，特別是數據顯示，數款新冠病毒疫苗研發有望取得成功。

投顧業者VantagePoint投資長威克爾說：「政治緊張氛圍緩解，加上健康照護方面出現正面驚喜，的確讓市場喜出望外。隨著時序進入11月，民眾相當關心總統大選。我認為，沒有人料到這個月會這麼精采。」

懷疑派人士總愛說，總統大選與股市表現的關係薄弱，認為股市通常會上漲，也說川普在2016年當選後的標普500指數漲幅，與前任總統歐巴馬非常類似。

金融服務業者Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯認為，市場樂也見白登更具包容性的外交政策展望，而且談到貿易關係時，預期動盪將減少。