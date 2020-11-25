美爆感恩節旅遊潮 專家痛批：自私害死數十萬人

專家分享全美空中密密麻麻的航班照，大批人無視疫情仍在感恩節出遊。（取材自推特）

美國疫情 持續升溫，全國確診病例達1280萬例、病故人數達26萬例，但仍有大批民眾還是要在感恩節搭機出遊，讓許多公衛專家和醫護人員都看不下去，發文痛批美國人只顧自己的心態，害死數十萬人。

美國約翰霍普金斯大學醫學院的普洛威爾（Tatiana Prowell）博士推文分享全美上空的圖片，佈滿大量黃色標示，每個黃色標示都代表一架飛機，並指美國確診數和病故人數都位居全球第一，但大批人仍要在感恩節出遊，「美國人只顧自己的心態，害死我們數十萬人。慘不忍睹！」。

媒體之前報導，光是20日至22日全美機場 就有300萬人次通過安檢，預計本周的感恩節旅遊人數會更多。