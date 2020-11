美爆感恩節旅遊潮 專家痛批：自私害死數十萬人

美國疫情 持續升溫,全國確診病例達1280萬例、病故人數達26萬例,但仍有大批民眾還是要在感恩節搭機出遊,讓許多公衛專家和醫護人員都看不下去,發文痛批美國人只顧自己的心態,害死數十萬人。

美國約翰霍普金斯大學醫學院的普洛威爾(Tatiana Prowell)博士推文分享全美上空的圖片,佈滿大量黃色標示,每個黃色標示都代表一架飛機,並指美國確診數和病故人數都位居全球第一,但大批人仍要在感恩節出遊,「美國人只顧自己的心態,害死我們數十萬人。慘不忍睹!」。

媒體之前報導,光是20日至22日全美機場 就有300萬人次通過安檢,預計本周的感恩節旅遊人數會更多。

We were already in 1st place for # of ppl infected w/ #coronavirus & # of #COVID19 deaths, but all the #Thanksgiving travel ensures no one will catch us either. The US "each person for himself" mindset is killing hundreds of thousands of us. Devastating to watch. #MedTwitter pic.twitter.com/7JHeO2CG2s