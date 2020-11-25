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「小洛基」放生！ 洛克菲勒聖誕樹貓頭鷹 重返大自然

編譯林梅婕／綜合25日電
卡在聖誕樹上被「夾帶」到紐約的小貓頭鷹「洛基」被放生，回歸林野。(美聯社)
卡在聖誕樹上被「夾帶」到紐約的小貓頭鷹「洛基」被放生，回歸林野。(美聯社)

曼哈頓洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹已經成為紐約市每年冬天的標誌，今年官方人員也一如往長，計畫在廣場上布置一顆全新的歐洲雲杉樹；但卻在布置過程發生一段小插曲，一隻貓頭鷹被發現卡在聖誕樹中三天；所幸貓頭鷹受到良好照護後，24日晚被放生，重返大自然。

洛克菲勒中心的工作人員於16日為全高75呎的聖誕樹進行裝飾時，發現一隻「北方鋸磨貓頭鷹」(Northern Saw-Whet Owl)被卡在樹裡；工作人員立刻通知瑞文斯比爾野生動物中心(Ravensbeard Wildlife Center)前來救援，隨後將小貓頭鷹命名為「洛克菲勒」，小名「洛基」。

洛基起初被誤認為是公的，最後確認性別為母；被發現時雖然身體沒有受傷，卻已經至少挨餓三天三夜；動物中心的照護人員將貓頭鷹帶走，細心照護並給他豐盛的「老鼠大餐」，經過一周後「洛基」即將展開旅程，飛往南方過冬。

瑞文斯比爾野生動物中心創始人艾倫·卡利許(Ellen Kalish)24日晚間將「洛基」放回山野；該中心在臉書(Facebook)的官方頁面上傳一段影片，洛基靜靜的坐在卡利許的手指上，接著展翅飛向一旁的松樹林。

影片上的註記寫道：「她是隻頑強的小鳥，我們很高興她能回到屬於她的大自然；我們知道，洛基能感受到你們的愛，她會繼續帶著你們的支持前往南方。」

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