全年吃癟 珠寶商假期力挽狂瀾

珠寶業寄望今年購物季重振銷售。（路透）

在新冠疫情 期間，許多美國 人在家裡隨意穿著，很少有機會在聚會中佩戴閃亮的手鍊或新項鍊。

但包括Signet Jewelers、蒂芙尼(Tiffany & Co.)和Kendra Scott在內的公司都寄望在這個假日購物季中能填補這些空缺的社交需求，並鼓勵消費者購買珠寶，以浪漫的姿態在Zoom視訊會議中配戴飾品，為自己在這充滿挑戰的一年中增加一些光彩。

The NPD Group資深首席零售分析師 柯恩(Marshal Cohen)說，「零售商必須真正能夠誘導消費者，讓他們了解珠寶是種很棒的禮物，可以減輕大家今年所承受的所有痛苦。」「一句『我愛你』的意義在當下將會比以往都來得重要。」

珠寶銷售一直是疫情期間受災最嚴重的產業之一。根據NPD Group的數據，3月至10月的珠寶銷售額同比下降約30%。數據顯示，在過去幾個月中它們已經有所恢復，8月、10月和11月的銷售與去年同期持平。

NPD時尚、鞋類和配飾產業分析師戈德斯坦(Beth Goldstein)表示，假期銷售可望使珠寶商有機會重回正軌。根據NPD的歷史數據，每年珠寶銷售約30%通常出現在11月和12月。

她預測今年假期銷售會有所改善，銷售衰退幅度在10%上下。

戈德斯坦說，隨著人們厭倦運動褲，有些人可能會認為珠寶會讓人耳目一新。 NPD於9月對約1000位美國人進行的調查顯示，有54％的消費者不喜歡為諸如工作、特殊場合和社交活動等活動打扮。

另外，她說，閃亮的飾品也可以被視為一項投資，可以將其用於未來的社交聚會，並可「讓消費者相信這是他們特別在假日期間缺少的東西」。

科恩說，購物者可能會將珠寶視為體驗性禮物的替代品，畢竟人們無法觀賞百老匯表演或享受三溫暖。