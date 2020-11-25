我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／疫苗、特赦及感恩節 白登團隊是良方或換湯不換藥？

全球新冠肺炎確診破6000萬例

全年吃癟 珠寶商假期力挽狂瀾

記者張大仁／綜合報導
珠寶業寄望今年購物季重振銷售。（路透）
珠寶業寄望今年購物季重振銷售。（路透）

在新冠疫情期間，許多美國人在家裡隨意穿著，很少有機會在聚會中佩戴閃亮的手鍊或新項鍊。

但包括Signet Jewelers、蒂芙尼(Tiffany & Co.)和Kendra Scott在內的公司都寄望在這個假日購物季中能填補這些空缺的社交需求，並鼓勵消費者購買珠寶，以浪漫的姿態在Zoom視訊會議中配戴飾品，為自己在這充滿挑戰的一年中增加一些光彩。

The NPD Group資深首席零售分析師柯恩(Marshal Cohen)說，「零售商必須真正能夠誘導消費者，讓他們了解珠寶是種很棒的禮物，可以減輕大家今年所承受的所有痛苦。」「一句『我愛你』的意義在當下將會比以往都來得重要。」

珠寶銷售一直是疫情期間受災最嚴重的產業之一。根據NPD Group的數據，3月至10月的珠寶銷售額同比下降約30%。數據顯示，在過去幾個月中它們已經有所恢復，8月、10月和11月的銷售與去年同期持平。

NPD時尚、鞋類和配飾產業分析師戈德斯坦(Beth Goldstein)表示，假期銷售可望使珠寶商有機會重回正軌。根據NPD的歷史數據，每年珠寶銷售約30%通常出現在11月和12月。

她預測今年假期銷售會有所改善，銷售衰退幅度在10%上下。

戈德斯坦說，隨著人們厭倦運動褲，有些人可能會認為珠寶會讓人耳目一新。 NPD於9月對約1000位美國人進行的調查顯示，有54％的消費者不喜歡為諸如工作、特殊場合和社交活動等活動打扮。

另外，她說，閃亮的飾品也可以被視為一項投資，可以將其用於未來的社交聚會，並可「讓消費者相信這是他們特別在假日期間缺少的東西」。

科恩說，購物者可能會將珠寶視為體驗性禮物的替代品，畢竟人們無法觀賞百老匯表演或享受三溫暖。

編輯推薦

美國 疫情 分析師

上一則

一洲焦點／疫苗、特赦及感恩節 白登團隊是良方或換湯不換藥？

延伸閱讀

李興華珠寶名表 感恩節傳關懷

李興華珠寶名表 感恩節傳關懷
金馬紅毯群芳爭艷 男星魅力爆棚

金馬紅毯群芳爭艷 男星魅力爆棚
昌興珠寶 Grand Seiko Sport SBGE系列腕錶

昌興珠寶 Grand Seiko Sport SBGE系列腕錶
11.8億美元！二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網

11.8億美元！二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網

熱門新聞

紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09
加州理工學院選舉法學教授Jonathan Katz分析2020總統大選法律訴訟的結局。（加州理工學院提供）

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

2020-11-21 14:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖

今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？