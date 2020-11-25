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為慈善音樂會暖身！「朗郎第一首歌」邀你來挑戰

世界新聞網
國際知名音樂大師郎朗邀請音樂愛好者參加「郎朗第一首歌」的挑戰活動。擷自郎朗國際音樂基金會提供影片
國際知名音樂大師郎朗邀請音樂愛好者參加「郎朗第一首歌」的挑戰活動。擷自郎朗國際音樂基金會提供影片

受到疫情影響，郎朗國際音樂基金會（Lang Lang International Music Foundation）首次把兩年一次的慈善音樂會搬到線上，舉辦時間訂於12月12日（周六）美東時間下午3時。

爲了幫今年的慈善音樂會暖身，即日起郎朗國際音樂基金會發起「郎朗第一首歌」的挑戰活動，邀請音樂愛好者演奏自己在學習過程中，學會的第一首歌或者第一首給自己帶來靈感的歌曲，錄製成1分鐘以內的視頻，透過Instagram分享，希望將音樂的力量與魅力傳遞給更多的人。

影片來源：郎朗國際音樂基金會提供

有興趣參加「郎朗第一首歌」挑戰的人，可在自己的Instagram帳號發布錄製好的音樂視頻，在貼文中添加標籤#LangLangFirstSong，並提及郎朗國際音樂基金會（@langlangfoundation）。基金會也鼓勵參與者「點名」自己的一位朋友，邀請其共同參加挑戰。

郎朗國際音樂基金會從即日起至12月2日，將收集所有發布在Instagram的音樂視頻，表現優異的挑戰視頻將有機會被收錄至合輯中，分享至郎朗國際音樂基金會的社交平臺。

「郎朗第一首歌」挑戰活動海報。郎朗國際音樂基金會提供
「郎朗第一首歌」挑戰活動海報。郎朗國際音樂基金會提供

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