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共和黨籍喬州州務卿：全家都投川普 他卻讓我們背黑鍋

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。美聯社
共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。美聯社

共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)25日投書今日美國報(USA Today)指出，上任兩年來不斷努力確保喬州選舉公正，並與喬州調查局合作增強缺席投票簽名核對，立法禁止收集選票(ballot harvesting)，並推出近20年來的首次投票系統更新，提供投票列印存根供選民存查。他指出，全家人在這次選舉都投票並捐款給川普總統，「但現在他卻讓我們背黑鍋」。

長久以來身為「紅州」的喬治亞州，這次大選由民主黨候選人白登勝出，取得16張選舉人票。川普選舉團隊自大選日過後力求在喬州翻盤。葛理漢則對媒體說，拉芬斯伯格說詞荒唐，

拉芬斯伯格投書今日美國報指出，過去幾周喬州選民非常不好受，因為全國與全世界都關注喬州選情，喬州開票結果牽涉未來四年國家如何發展。

他指出，不管從任何角度來看，喬州都完成了一場非常成功、運作順利的選舉，排除萬難解決投票所大排長龍問題，「這是值得喬治亞民眾慶祝的成果，不管他們支持的總統候選人是輸是贏。如果有人想知道我支持的候選人如何，我投票的對象輸了，我們全家人都投給他，捐款給他，但現在他卻讓我們背黑鍋」。

拉芬斯伯格表示，幸好有投票列印存根的新制度，喬治亞州得以展開州內首次以人工方式全州驗票，在選情緊繃的情況下，稍有閃失都將讓選舉可信度蕩然無存。

他指出：「長久以來在這套選舉制度受益的那群人，如今企圖從根基徹底將它摧毀。」

拉芬斯伯格在投書中寫道，遭逢動盪時刻，政治體制公正性最容易受到威脅，政治人物操守正直則是最重要的，「我的許多共和黨同僚都是正直的男性與女性，如今他們每天都持續為自由、公平以及可信賴的選舉而奮鬥著。此時此刻，我們需要廉正誠實的領導人，帶領我們渡過危機。」

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