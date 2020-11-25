美國醫院人滿為患 單日染疫死亡破2000人

美國 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增死亡人數自5月以來首度破2000人，在美國各地醫院人滿為患的情況下，即將到來的年底假期籠罩疫情 陰影，死亡人數恐會大幅攀升。

美國24日新增死亡人數達2157人，相當於境內每40 秒就有1人染疫不治，同時另有17萬人確診感染。專家表示，由於數以百萬計美國人對官方警告置之不理，執意於26日感恩節假期旅行，感染和病歿人數恐會攀升。

路透社統計官方數據顯示，美國24日染疫住院人數超過8萬7000人，來到歷史新高，同時50個州有30個州本月染疫住院人數改寫紀錄。

美國疫情爆發初期曾於4月14日出現單日新增染疫死亡人數達3384人紀錄。

自從全球爆發疫情以來，美國累計病故人數逾26萬人，累計感染病例超過1260萬例，都是全球最高。

約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）的普洛威爾（Tatiana Prowell）博士表示：「感恩節假期的出行，只會讓我們的數字維持在全球最高。」

普洛威爾在推特 發文表示：「美國人人只顧自己的心態，害死我們數十萬人。慘不忍睹！」