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準備運送疫苗 UPS加強產製乾冰並將配送冷凍櫃

中央社／華盛頓24日綜合外電報導

國際包裹快遞運輸巨擘優比速公司（UPS）今天表示，將開始在美國生產乾冰與配送超低溫冷凍櫃，為運送2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗做萬全準備。

美國是世界上疫情最嚴重的國家，為抑制疫情擴散，疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed ），計劃在美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech公司共同研發的疫苗獲批准緊急使用後，於首週向全國分發640萬劑。

此疫苗有望最早在12月10日獲准提供緊急使用。

這種疫苗需要長期保存在攝氏零下70度超低溫，優比速已開發出帶有乾冰的特殊容器，讓疫苗可在超低溫下保存長達15天。其他疫苗在運輸中也可能需要乾冰。

優比速在一項聲明中指出，為滿足運輸疫苗需求，公司已在各處設施增添每小時可製造1200磅乾冰的設備。這些疫苗能在生產後的24小時內分送給美國與加拿大的醫院。

此外，優比速也宣佈與冰櫃製造商斯特林超冷公司（Stirling Ultracold）合作，將配送最低可達攝氏零下80度的冷凍櫃，提供給可能需要長期存放疫苗的診所、藥局以及緊急照護機構。

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