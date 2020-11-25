歐巴馬回憶錄 首週北美熱賣170多萬冊

美國前總統歐巴馬回憶錄「應許之地」，首週北美地區銷售超過170萬冊，這個數字約相當於與他任期最接近的兩位前元首回憶錄首週發行總和，並創下非小說類書籍銷售空前新高。美聯社

美國 前總統歐巴馬 （Barack Obama）回憶錄「應許之地」（A Promised Land），首週北美地區銷售超過170萬冊，這個數字約相當於與他任期最接近的兩位前元首回憶錄首週發行總和，並創下非小說 類書籍銷售空前新高。

美聯社（AP）報導，書商皇冠出版集團（Crown Publishing Group）今天表示，皇冠出版集團的首刷從340萬冊增加至430萬冊，並同步發行有聲與電子書。

預定發行兩冊目前發行首本的「應許之地」於11月17日出版，上市首日的銷售量將近89萬冊，往昔白宮的過客，撰寫著作者當中只有歐巴馬妻子米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）受歡迎程度與他不相上下，米雪兒的個人回憶錄「成為這樣的我」（Becoming）2018年發行，全球銷售量已超過1000萬冊，並且目前仍居亞馬遜公司（Amazon.com）暢銷書排行榜前20名。

美國前總統小布希（George W. Bush）的回憶錄「抉擇時刻」（Decision Points）上市首週賣了77萬5000冊，另一位前總統柯林頓（Bill Clinton）的回憶錄「我的人生」（My Life）則是出版8天銷售超過100萬冊，目前兩人的回憶錄各自銷售350萬到400萬冊之間，這是歐巴馬回憶錄銷售量應可輕易超越的總數。

「哈利波特」（Harry Potter）系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）於2007年發行的「哈利波特：死神的聖物」（Harry Potter and the Deathly Hallows），出版首個24小時就賣了超過800萬冊，至今沒有非小說類書籍能匹敵這本書締造的銷售速度。