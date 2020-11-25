痠痛、發冷、頭疼…專家：疫苗副作用不少 CDC應示警

公衛界呼籲聯邦疾病防治中心(CDC)公開向民眾說明，「打疫苗不像到公園散步那麼輕鬆」。圖為中西部的堪薩斯州托比卡市一家醫院的護士正在推送病床。(美聯社)

新冠疫苗 研發已到了即將面市的階段，研發疫苗的藥廠也表示注射新疫苗會引發肌肉 痠痛、發冷、頭疼、虛弱等強烈反應，公衛界呼籲聯邦疾病防治中心(CDC )公開向民眾說明，「打疫苗不像到公園散步那麼輕鬆」，以免民眾接種第一劑疫苗後，就放棄注射第二劑，導致功虧一簣。

美國醫學會的珊卓拉‧弗萊霍佛醫師(Sandra Fryhofer)說，輝瑞和莫德納的疫苗都需打兩劑，她懷疑打了第一針，感覺不好受的人，會不會願意回來打第二針；她說，她明白病人的心理。

這兩大藥廠也承認，它們生產的新冠疫苗，會產生類如輕微染疫者的症狀，包括肌肉痠痛和身體發冷。

參加23日CDC會議的醫師說，政府應該將資訊透明化，以免民眾打了一針就怕得不敢再打第二針。

弗萊霍佛建議CDC讓民眾了解第一針不會很好受，但仍得回來打第二針才有效。

曾參加這兩大藥廠9月臨床試驗的民眾告訴CNBC有線電視網，疫苗讓他們發高燒、劇烈頭疼、肌肉疼痛、成天疲倦等等；不過，多數受試者說，激烈疼痛和其他不舒服感，一天就過去了，也比真的染上病毒好。

一名50幾歲，參與莫德納疫苗試驗的北卡羅來納州婦女說，她沒有發燒，但偏頭痛的厲害，痛了一整天，幾乎無法集中精神；第二天起床後吃了頭痛藥就好多了，「莫德納最好告訴民眾，打第二針翌日，休假一天。」

她說，「如果疫苗有效，大家得堅忍挺住。第一針沒啥大不了，第二針反應才嚴重，了第二針，第二天你最好休假在家。」

明尼蘇達州兒童醫院的史汀曲費爾德（Patsy Stinchfield）醫師說，手臂痠痛或疲倦，甚至會發燒，都是注射疫苗後的正常感覺，如果像試驗組回饋的反應，就要有一天休假，好好的休養。其他醫師說，這總比隔離14天，甚至住院治療，對家庭的影響要小得多。