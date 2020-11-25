中企中興通訊闖關失敗 美FCC仍認定構成國安威脅

FCC再度認定中興通訊構成國安威脅。（美聯社）

美國 聯邦通訊委員會（FCC）24日再度認定中興通訊對國家安全構成威脅，理由是擔憂這家中國 企業的電信設備可能用於監聽活動。

此舉顯示，FCC仍下定決心把中興和華為 逐出美國市場，即使美國鄉村地區的電信設備商依賴這兩家公司的便宜網路設備。FCC主席帕伊（Ajit Pai）18日在一篇認定華為是國安威脅的部落格文章中表示，考慮12月10日開會時針對這些列入黑名單的企業擬訂相關規定。

FCC曾說，中興和華為可能為間諜活動開方便之門，但兩家公司均否認但指控。在中南海與華府就貿易、新冠肺炎疫情及安全議題的緊張日益升高之際，FCC加強審查中國企業。FCC正考慮封殺三家中國電信業者，去年已先禁止中國移動進入美國市場。

FCC在6月30日首度認定中興和華為構成國安威脅，而中興請求FCC重新考慮這項決定。中興聲稱，提供安全可靠的設備，「無疑和完全致力遵守適用於中興的所有美國法律」。

帕伊在信件聲明中表示，把項決定視為「我們持續努力保護美國通訊網路免於國安威脅的另一項重要舉動」。帕伊在推文中表示，對於中國法律要求中興通訊有義務為政府的情蒐活動提供取得權限、合作與支持，中興對此並未提出異議。