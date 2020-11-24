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今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖

編譯陳韻涵／綜合24日電
遵循白宮感恩節傳統，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日在白宮玫瑰花園，在感恩節前夕特赦來自愛阿華州的火雞「玉米」。(美聯社)
遵循白宮感恩節傳統，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日在白宮玫瑰花園，在感恩節前夕特赦來自愛阿華州的火雞「玉米」。(美聯社)

川普總統24日在白宮玫瑰花園(Rose Garden)舉辦年度感恩節特赦火雞儀式，赦免兩隻肥嘟嘟的火雞；川普今年特赦火雞的氣氛較往年沉重，未開玩笑也未接受記者提問，但他重申「美國優先，不能中途而廢」；倒是他2018年開的選舉玩笑似乎與現況相呼應。

全國火雞聯盟(National Turkey Federation)今年送白宮兩隻火雞，分別是「玉米」(Corn)和「玉米心」(Cob)；「玉米」被欽點為國家火雞；兩隻幸運的火雞都將會被送往愛阿華州立大學(Iowa State University)農場的新家「頤養天年」。

今年的特赦火雞儀式在國家遭逢不安的時期舉行，不僅面對全球新冠肺炎疫情回咬，川普也仍拒絕承認敗選。

他去年藉此機會開彈劾玩笑，2018年則開選舉玩笑，巧合的是當年的選舉玩笑似乎「預言」了目前情況。

川普2018年說：「這是一場公平的選舉，遺憾(火雞)『胡蘿蔔』(Carrots)拒絕承認敗選且要求驗票，我們將對抗 『胡蘿蔔』，但我告訴你，我們早已有結論；『胡蘿蔔』，很遺憾地告知，結果不會改變，這對『胡蘿蔔』而言太慘了。」

川普24日藉此機會強調，疫苗將很快獲得緊急授權核准使用，「我們感謝疫苗和療法，這些會讓疫情很快結束。」不過，川普並未提及美國疫情狀況。

特赦火雞儀式在民主黨總統當選人白登宣布國家安全團隊，並強調需要與盟友合作後數小時登場。

川普說：「美國優先，不能中途而廢。」

他並未接受記者提問，儀式現場約有100多位官員及嘉賓，大多數人戴上口罩。

故總統雷根慣例在感恩節前夕將火雞送往農場，前總統老布希1989年特赦附近動保團體拴住的50磅火雞，此儀式自此成為白宮傳統。

遵循白宮感恩節傳統，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日在白宮玫瑰花園，在感恩節前夕...
遵循白宮感恩節傳統，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日在白宮玫瑰花園，在感恩節前夕特赦來自愛阿華州的火雞「玉米」。圖為伊凡卡、先生庫許納及三位子女，24日觀看火雞。(美聯社)

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