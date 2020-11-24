疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

塞浦路斯Limassol市著名的天際線。(美聯社)

Google母公司字母的前執行長施密特（Eric Schmidt）有著美國超級富豪的所有標配：超級遊艇、灣流噴射私人飛機、曼哈頓頂層公寓。他最近新有的一項資產卻有別與「傳統」：第二本護照。

美國富人現在流行拿第二本護照？彭博資訊報導，上個月塞浦路斯當地一家報紙曝光施密特申辦塞浦路斯護照的消息，外界因而得知他現在加入這種由一國政府設立的、讓外國富人出資就能取得護照的方案；這種另類富人俱樂部近來日益成長。

以往美國公民 很少會想要花錢買所謂的「黃金護照」，所以這類業務的推銷對象主要是那些旅行限制較多的國家，像是中國 、奈及利亞和巴基斯坦等等。現在情況改觀了，業界知情人士說，他們最近接到許多來自美國這個全世界最富有國度的詢問。

國籍和居留權諮詢公司Henley & Partners駐倫敦主管Paddy Blewer說：「我們以前從未見過這樣的情況，」他形容，大壩潰堤了，「實際水壩去年底就開始爆裂，我們都沒有意識到。勢頭現在愈來愈猛。」

彭博表示，塞浦路斯政府發言人拒絕置評施密特是否申請到該國護照一事。施密特的代表也沒有回應置評請求。根據彭博億萬富豪指數，施密特目前身價190億美元。

據了解，美國富人對取得第二本的興趣提高，早在新冠疫情 之前就出現，疫情只是再產生燎原效果。特別是美國第二波疫情肆虐、管制措施更加嚴格的時期，富豪們希望保持一些行動自由。

聖盧西亞投資入籍部門執行長Nestor Alfred說：「美國人在想：『我要擁有能夠快速行動的能力，不被困住。』」

美國大選也是助長富人想拿第二本護照的原因。拜登的稅務方案，有可能打斷許多美國富人減低或避免資本利得稅的途徑，再拿另一本護照可增加操作空間。另外，也有人看著美國社會動盪，心生不安。

國籍諮詢公司Apex Capital Partners表示，通常他們的客戶詢問量一年約五件，自本月初美國大選投完票後，已經成長了650%。Apex創始人Nuri Katz說：「美國人現在說的話跟中國人、中東人或俄羅斯人一樣。他們說，『我們現在不會離開美國，但我們很擔心，我們希望有備無患。』」