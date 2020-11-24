我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮批准向白登提供情報簡報 支援政權交接工作

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

米努勤下台前搞小動作？讓葉倫難動用4550億美元資金

編譯葉亭均／綜合外電
美國財長米努勤計畫將紓困方案中未用完的4550億美元轉到一個帳戶，下一任財長須經國會核准才能動用這筆資金。（美聯社）
美國財長米努勤計畫將紓困方案中未用完的4550億美元轉到一個帳戶，下一任財長須經國會核准才能動用這筆資金。（美聯社）

美國財長米努勤將把前一輪經濟紓困方案中未用完的4550億美元資金，轉入一個需要國會批准才能動用的帳戶，這代表聯準會前主席葉倫接下財長職位後，沒那麼容易能動用這筆資金。

彭博資訊報導，美國財政部一名發言人表示，米努勤計畫把這筆資金放入財政部的普通基金（General Fund），而放入該基金的資金將只能由「根據國會頒布的法律授權」才可使用。

這筆4550億美元資金，包括米努勤從聯準會討回來、原先用於支援央行一些緊急貸款機制卻未用完的4,290億美元，以及財政部用於向企業直接放貸未用完的260億美元。這兩項措施都是根據今年稍早通過的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）所制定，當時疫情大幅衝擊美國經濟。

米努勤的最新做法，將使白登即將提名為財長的人選葉倫，只剩下財政部外匯穩定基金不到800億美元的資金，做為財長可權宜運用支出的資金。

民主黨人士立即批評米努勤的行動，負責監督聯準會和財政部新冠疫情紓困基金的國會議員拉馬穆蒂（Bharat Ramamurti）表示，「好消息是那是違法的，而且明年可被撤回」。

財政部發言人否認上述分析，表示依據Cares Act刺激法案，米努勤的做法是合法的。共和黨與民主黨人士在上周五同樣也針對即將下台的財政部長要求在年底逐步取消聯準會的一系列機制進行爭論。

米努勤上周致信聯準會主席鮑爾，要求聯準會退還之前由財政部撥出、用於在壓力時期向某些市場提供貸款支持的資金。聯準會公開反對此舉，但同意退還這筆資金。

米努勤表示，許多市場已經脫離運轉不暢的危險，並且在下月之後就不需要援助了，因為屆時這些緊急援助計畫將到期。他說，透過國會批准的撥款，這些資金可以更佳運用於最有需要的經濟領域。

然而，米努勤並非有必要把這筆錢轉到普通基金中，因為根據Cares Act，財政部可在2026年前將這筆資金保留在外匯穩定基金中，維持權宜運用。

但隨著米努勤將把這筆錢轉到普通基金，將使未來財長上任後幾乎不可能自行動用到這筆錢。白登交接團隊上周表示，米努勤要回聯準會未動用的資金是「極不負責任的」。

編輯推薦

米努勤 財政部 聯準會

上一則

風管不足 小摩遭罰2.5億元 DoorDash以250萬元與DC和解

下一則

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

延伸閱讀

川普到處放火 火頭愈多白登愈難收拾

川普到處放火 火頭愈多白登愈難收拾
將要回Fed未用紓困金阻礙白登救經濟？財長否認

將要回Fed未用紓困金阻礙白登救經濟？財長否認
病例增+部會衝突 道指跌219點

病例增+部會衝突 道指跌219點
美緊急貸款延長 有變數

美緊急貸款延長 有變數

熱門新聞

紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來