米努勤下台前搞小動作？讓葉倫難動用4550億美元資金

美國財長米努勤計畫將紓困方案中未用完的4550億美元轉到一個帳戶，下一任財長須經國會核准才能動用這筆資金。（美聯社）

美國財長米努勤 將把前一輪經濟紓困方案中未用完的4550億美元資金，轉入一個需要國會批准才能動用的帳戶，這代表聯準會 前主席葉倫接下財長職位後，沒那麼容易能動用這筆資金。

彭博資訊報導，美國財政部 一名發言人表示，米努勤計畫把這筆資金放入財政部的普通基金（General Fund），而放入該基金的資金將只能由「根據國會頒布的法律授權」才可使用。

這筆4550億美元資金，包括米努勤從聯準會討回來、原先用於支援央行一些緊急貸款機制卻未用完的4,290億美元，以及財政部用於向企業直接放貸未用完的260億美元。這兩項措施都是根據今年稍早通過的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）所制定，當時疫情大幅衝擊美國經濟。

米努勤的最新做法，將使白登即將提名為財長的人選葉倫，只剩下財政部外匯穩定基金不到800億美元的資金，做為財長可權宜運用支出的資金。

民主黨人士立即批評米努勤的行動，負責監督聯準會和財政部新冠疫情紓困基金的國會議員拉馬穆蒂（Bharat Ramamurti）表示，「好消息是那是違法的，而且明年可被撤回」。

財政部發言人否認上述分析，表示依據Cares Act刺激法案，米努勤的做法是合法的。共和黨與民主黨人士在上周五同樣也針對即將下台的財政部長要求在年底逐步取消聯準會的一系列機制進行爭論。

米努勤上周致信聯準會主席鮑爾，要求聯準會退還之前由財政部撥出、用於在壓力時期向某些市場提供貸款支持的資金。聯準會公開反對此舉，但同意退還這筆資金。

米努勤表示，許多市場已經脫離運轉不暢的危險，並且在下月之後就不需要援助了，因為屆時這些緊急援助計畫將到期。他說，透過國會批准的撥款，這些資金可以更佳運用於最有需要的經濟領域。

然而，米努勤並非有必要把這筆錢轉到普通基金中，因為根據Cares Act，財政部可在2026年前將這筆資金保留在外匯穩定基金中，維持權宜運用。

但隨著米努勤將把這筆錢轉到普通基金，將使未來財長上任後幾乎不可能自行動用到這筆錢。白登交接團隊上周表示，米努勤要回聯準會未動用的資金是「極不負責任的」。