我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國4000人染疫亡 學者李毅笑稱：等於沒人死

川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選

風管不足 小摩遭罰2.5億元 DoorDash以250萬元與DC和解

記者張大仁／整理

財經簡訊

全美房價指數年增7% 6年最大

根據S&P CoreLogic Case-Shiller美國國家房屋價格NSA指數，9月房價從8月年增5.8%提高至年增7%，為2014年9月以來最大年度漲幅。現在房價比2006年的最高峰高出近23%。10城綜合指數同增6.2%，高於上月的4.9%；20城綜合指數上漲6.6%，高於上月的5.3%。由於疫情因素，底特律沒有資料。

風管不足 小摩遭罰2.5億元

在監管機構發現其資產和財富管理部門存在「不當行為」後，摩根大通(JPMorgan Chase)同意支付2.5億元罰款。財政部貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency)指出，摩根大通的風管措施「不足」以規避業務中的「利益衝擊」。小摩對此不承認也不否認。這也是該行2個月內第二次遭罰款。

DoorDash以250萬元與DC和解

華府檢察長辦公室宣布與DoorDash達成250萬元的和解協議，有關該公司誤導消費者如何給予外送員小費。檢察長辦公室於2019年11月起訴DoorDash，指稱該公司誤導客戶以為所支付的小費會直接納入外送員薪資中，其實DoorDash在2017年用這筆錢來支付2019年以前的最低薪資。

特斯拉市值超越5000億元

特斯拉股價24日開盤後飆升至540元，收報555.38元，市值超過5000億元。該公司股價今年以來一路直升，上漲5倍多。雖然市值僅具象徵意義，但它凸顯了CEO馬斯克追求成長的動力。特斯拉在1月成為首家市值達1000億元的美國汽車製造商。

迪克體育用品總裁將接任CEO

在疫情期間，迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)一直在推動網路銷售，並鼓勵購物者使用店內取貨選項。該公司第3季網路銷售額約占淨銷售額總額的21%，高於去年同期的13%。同時宣布現任總裁霍巴特(Lauren Hobart)將在明年2月1日接替65歲的史塔克(Ed Stack)出任CEO。

中國銷量增逾70% 蒂芙尼獲利佳

即將被法國精品巨頭路易威登集團(LVMH)收購的蒂芙尼(Tiffany)，上季獲利超出華爾街的預期，得益於中國銷量成長逾70%以及國內需求回升。其亞太地區銷售額成長30%，而美洲地區則下降16%，遠低於上季的降幅46%。預測假日銷售額將下降5%以內，高於分析師預測的3%。它還預計本季獲利將成長5-10%。

編輯推薦

指數 特斯拉 房價

上一則

店面關閉傷銷售 A&F有因應之道

延伸閱讀

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元
馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪
加州衛生局讓步 特斯拉員工不用遵守防疫居家令

加州衛生局讓步 特斯拉員工不用遵守防疫居家令
加碼投資70億 GM挑戰特斯拉

加碼投資70億 GM挑戰特斯拉

熱門新聞

紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
猶他州出現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

猶他州出現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景