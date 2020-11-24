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同意啟動政權交接隔日 川普現身只談道瓊站上3萬點

NBC分析：白登內閣不具爭議 可望獲參院支持

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統當選人白登。(Getty Images)
美國總統當選人白登。(Getty Images)

美國總統當選人白登與聯邦政府啟動交接首日，白登在德拉瓦州舉行記者會介紹6位國安團隊成員，白登說，這個團隊組成反映一個事實：「美國回來了。」這個團隊也會確保美國人民的安全。

白登表示，很高興獲得總務署的認證，能順利和平進行政權過度，讓白登團隊能準備應對疫情，重建且保護美國人的安全；希望這些被提名人能儘速在參議院接受審查，讓國家向前邁進，啟動治癒和團結美國與世界的工作。

美國國家廣播公司新聞網（NBC） 分析，白登嘗試平衡民主黨內不同立場，在進步派和溫和派之間，試圖修補意識形態裂痕，並以制度主義者（institutionalist）來執政。

NBC分析，這些被提名人不太有爭議，可能獲得參議院支持。由於喬治亞州的參議員選舉必須進入決選，還不確定由哪個政黨拿下參院多數，白登上台後可能必須面對共和黨占上風的參議院。

NBC報導中，引述布魯金斯學院學者嘉爾斯頓（William Galston）的意見，稱白登靠弭平民主黨分裂贏得大選，這對於白登擔任總統同樣重要。

白登24日表示，將任命布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，蘇利文（Jake Sullivan）出任白宮國安顧問，海恩斯（Avril Haines）任國家情報總監，托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使，梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）將成為首位拉丁裔移民出身的國土安全部長，以及柯瑞（John Kerry）出任氣候變遷事務總統特使。

白登表示，這個團隊將準備好領導世界，而非退出；準備好正視敵人，而非排斥同盟；準備好為了價值挺身而出。

白登說，為了確保美國安全，不需要加入不必要的戰爭衝突，確保敵人受控，牽制恐怖分子。

白登提到要打擊恐怖主義、極端主義、疫情，要處理氣候危機、核子擴散、網路威脅、新興技術與威權主義蔓延等問題。

白登表示，他選擇專家而非政治人物，領導情報系統，「若她（指海恩斯）聽到另一起疫情大流行或外國試圖干預美國選舉，將會立即警示，直到政府採取行動應對。」

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