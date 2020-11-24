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節日禮卡暢銷 紐約州消費者保護署發布防騙小貼士

記者張晨／紐約報導
疫情下節日禮卡、禮券暢銷，州消費者保護署發布防騙小貼士。(本報檔案照)
疫情下節日禮卡、禮券暢銷，州消費者保護署發布防騙小貼士。(本報檔案照)

2020年的節日季已經到來，儘管新冠疫情依舊，但卻不能阻止人們交換禮物的傳統；今年因為防疫令的原因，禮卡、禮券暢銷，尤其暢銷；紐約州消費者保護署(New York State Division of Consumer Protection)24日發布注意事項，提醒消費者在購買和使用時應注意且易忽略的細節。

州務卿羅莎多(Rossana Rosado)表示，節日期間，禮卡為很多送禮者提供了便利，購物卡也是消費者支持當地小商業的一種很好的方式；「如果禮卡在您節日購物清單上，一定要知道在購買和消費它們時你有什麼權利。」

根據紐約州綜合商法第396-i條，禮品卡有效期不得超過購買之日起五年，並要求商家在顯著位置張貼適用於該禮卡的「條款和條件」，包括更換丟失卡的程序。

以下是消費者在這個假期購買和使用禮品卡時應該記住的小貼士：

檢查包裝——消費者在購買禮品卡時，應確保包裝和安全封條完好無損。

對待第三方要謹慎——消費者在購買第三方禮品卡或在線拍賣禮品卡時應謹慎，因為很難核實剩餘金額。

審查細則——消費者應該經常查看禮品卡的附屬細則，並檢查隱藏的費用或使用禮品卡的任何限制。

當心受騙——消費者應該特別小心那些謊稱來自政府或公共事業機構的電信詐騙者，他們聲稱逾期賬單或聯邦債務可以用禮品卡支付；但這些機構均不會要求用民眾使用禮卡付款。

做好準備——如果一家企業正在考慮關門，而民眾正好持有該商家出品的未使用禮卡，應該致電要求其提供剩餘禮卡的現金，購買這種禮卡的消費者還可以要求自己的借記卡或信用卡公司返還購卡費用。

如果有的商家目前處於破產狀態，消費者可以就禮品卡金額向公司提出索賠，要了解更多信息，可登錄，https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/unclaimed-fund-bankruptcy來檢查以其名義存在的任何無人認領的資金，或就當前的破產事宜提出索賠。

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