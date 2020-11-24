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川普擬進一步限縮美中經貿 中芯國際恐列入名單

記者顏伶如／綜合報導
川普總統與幕僚現正考慮在任期最後幾周，祭出擴大限縮美中經貿關係的多項手段。(美聯社)
川普總統與幕僚現正考慮在任期最後幾周，祭出擴大限縮美中經貿關係的多項手段。(美聯社)

紐約時報24日報導，川普總統與幕僚現正考慮在任期最後幾周，祭出擴大限縮美中經貿關係的多項手段，某些措施最快於本周之內就會宣布，美國民眾若想投資特定中國企業，或把商品賣給某些中國企業，將會面臨限制。不過，知情人士透露，川普政府新措施衝擊究竟多深多廣仍有待觀察，到頭來公布的內容也可能是影響相對較少的版本。

消息人士指出，川普政府最可能採取的下一步，包括將數十家中國企業列入被認定與中共軍方有關的國防部限制名單，身為中國最大半導體製造商的中芯國際(Semiconductor Manufacturing International Corporation)恐將上榜。

紐約時報報導，川普政府目前也在研擬其他措施，包括針對北京鎮壓香港祭出更多制裁行動，或者針對新疆進口到美國的貨品訂定限制。川普政府正在草擬中的一份清單，列舉了89家來自航太等「軍事使用」領域的中國企業，這些企業未來如果要購買美國商品或技術，可能面臨阻礙。

根據路透社日前報導，草擬清單上包括了中國商用飛機公司(Commercial Aircraft Corporation of China，Comac)、中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)。

知情人士指出，川普政府這一波針對中國企業的動作，影響程度將低於列入出口管制最嚴格的實體清單(entity list)，但商務部過去幾周曾於內部會議討論故是否以實體清單做為手段選項。

對於是否對中國企業祭出最新一波嚴格管制，商務部長羅斯(Wilbur Ross)24日對紐約時報發表聲明時，並未提供明確回應。聲明中寫道：「如同川普總統的一貫說法，經濟安全就是國家安全。」

羅斯在聲明中也說，商務部致力確保美國經濟持續成長，同時也與各個部會機關合作，協力向外國敵人究責，「與企業進行積極、具有建設性的對話，是這個過程當中的重要步驟」。

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