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最新民調：逾半共和黨員支持川普再戰2024

記者顏伶如／綜合報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

最新民調顯示，2024年大選共和黨應由誰披掛上陣，泛共和黨支持者心目中的首選對象仍是川普總統。川普獲得53%的支持率，遠遠超過副總統潘斯、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)及前任美國駐聯合國大使妮姬‧海利(Nikki Haley)等人。

Politico新聞網站與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)在今年11月21日至23日之間，針對1990名登記選民進行網路問卷調查。統計結果顯示，共和黨員與傾向共和黨立場的獨立選民中，高達53%支持川普參選2024年，支持度狠甩其他傳出有意參選的共和黨人物。

統計顯示，共和黨員與傾向共和黨立場的獨立選民中，第二個看好的2024年參選對象是潘斯， 支持率為12%，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)排名第三，支持率有8%。

2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)、共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、克魯茲、海利等人，在共和黨員與傾向共和黨立場的獨立選民中，獲得支持度都不到5%。

Politico新聞網站分析，雖然共和黨內部某些成員近來紛紛要求川普承認敗選，但某些重量級黨內高層則沒沒有表態，對於誰是新任總統採取中立立場。如果川普再次角逐2024年大選，黨內實力仍然可觀，幾乎讓其他有意參選的共和黨同僚沒有勝出希望。

另外，川普擁有鞏固的川粉基本盤為後盾，完全不必懼怕黨內排擠聲浪。

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