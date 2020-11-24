美缺席亞太兩大FTA 專家：白登須重思美在亞洲經濟領導地位

亞太地區在3年內簽署兩項巨型自貿協定，美國一個都未加入。Getty Images

華府智庫新美國 安全中心執行長馮德納24日說，在亞太地區簽署兩項大規模自貿協定後，白登 政府恐須重新思考美國在亞洲經濟領導地位的未來。馮德納此前擔任已故共和黨參議員馬侃的外交政策顧問，並曾在國務院任職。

繼前年的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後，亞太地區15國在15日又簽署多邊協定RCEP。CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP）。

馮德納告訴CNBC說：「到目前為止，即將上任的美國政府還未對TPP的未來做出任何承諾。」他解釋說，美國總統當選人白登和他的政府將進入一個美國既非TPP成員，也不是RCEP成員的時代。「他們至少要思考一下美國在亞洲經濟領導地位的未來。」

他指出，白登及其團隊一直努力說明將如何跟夥伴、盟友與世界上志同道合的國家，在氣候、全球衛生、疫情、中國 及其他關鍵議題上合作，但貿易議題仍是一個受到美國國內政治影響的複雜問題。

馮德納解釋說，白登雖沒有像川普那樣對中國加徵過很多關稅，但他明年將繼承這些政策。白登及其團隊已表示，上任後將審查這些關稅，並可能跟盟友與夥伴一起這樣做。他們可能會考慮制定「某一種共同方式」。

馮德納並認為，川普政府對中國徵稅是否得以維持或放鬆，將在白登執政期間內，為美中關係定調一段時間。