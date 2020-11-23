川普為鬆綁汽排標準與加州對決 通用倒戈：不再支持

通用23日決定，不再支持川普政府，為鬆綁汽車排放標準與加州打官司。（路透）

在民主黨籍總統當選人白登上台前，全美最大汽車 製造商通用汽車（GM）周一（23日）致函多個環保團體，宣布撤回對川普 政府與加州 進行訴訟的支持，這場官司的起因是川普想撤消加州有自訂燃油經濟性和零碳排標準的權力。

加州數十年來都享有聯邦政府給予的豁免權，得以設定比聯邦規定更嚴格的空氣品質和汽車廢氣排放標準。近年來，也有其他州陸續跟進。但川普政府想鬆綁聯邦的油耗和碳排規定，在2019年宣布撤消加州豁免權。

加州已提告阻止此事。福特、寶馬、本田和福斯等車廠從未支持川普政府的規定，他們與加州達成協議，同意旗下車款的平均油耗要在2026年前達到50英里，以便降低碳排放。而且這些公司矢言在全美嚴守此一標準，不僅加州地區而已。

通用和其他車廠，包括豐田和飛雅特克萊斯勒，則與川普政府站同一陣線，支持單一且較寬鬆的全美標準。這些車廠表示，擔心兩套標準不利產業發展。

然而，曾說會建立「具雄心抱負」新標準的白登即將在1月上台，通用決定放棄與加州政府對決的法律戰。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）在她簽名的信件裡說：「我們有信心，白登政府、加州和支持1030萬個工作的美國汽車產業，能夠合力找到途徑，支持全電動的未來。為了更好的促進必要的對話，我們將立即退出訴訟，並邀請其他汽車製造商加入我們的行列。」

白登發表聲明說，通用的舉動「對我們的經濟、我們的地球和美國汽車工人長期成功而言，是令人振奮的消息」。

晨星（Morningstar）分析師惠斯頓（David Whiston）說，通用之所以退出訴訟，主要是因為策略轉變為加速推電動車，而非改朝換代的關係。

美國國家環境保護局（EPA）發言人修伊特（James Hewitt）回應通用汽車的決定表示，「看美企改變立場永遠有趣」。