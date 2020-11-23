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外籍乘客赴中國 需申請HDC健康狀況二維碼

記者羅曉媛／華盛頓報導
根據新規，外籍乘客需事先通過電腦或手機上網填寫信息、申報健康狀況、上傳雙陰性檢測證明、個人護照、行程單等材料。（取材自health declaration certificate網站）
根據新規，外籍乘客需事先通過電腦或手機上網填寫信息、申報健康狀況、上傳雙陰性檢測證明、個人護照、行程單等材料。（取材自health declaration certificate網站）

中國駐美使館23日在官網公布新規，美西時間12月1日0時起，中國駐美國使領館，將為自美國搭乘航班前往中國的外籍乘客，審發帶「HDC」標識的健康狀況聲明書二維碼，登機時須出示二維碼電子版或紙本打印版，供航空公司核對；中使館提醒，該規定僅適用於赴中的外籍乘客，中國籍乘客依舊按現有要求。

根據新規，外籍乘客需事先通過電腦或手機上網填寫信息、申報健康狀況、上傳雙陰性檢測證明、個人護照、行程單等材料，網址：https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/；經中國駐美使領館審核通過後，將通過該網站核發帶「HDC」標識的健康狀況聲明書二維碼，外籍乘客登機時，須出示該二維碼電子版或紙本打印版，供航空公司核對，相關檢測要求不變，詳情可見：https://bit.ly/2IWinXk。

早先規定要求外籍乘客獲得新冠病毒核酸檢測與血清IgM抗體檢測「雙陰性」證明之後，根據核酸檢測地所在領區，向相關中國駐美使領館申請「健康狀況聲明書」；但新規實施後，從美西時間12月1日0時起，駐美使領館不再給外籍乘客簽發蓋章的「健康狀況聲明書」，此前公布的外國人通過電郵或在線上傳的申請方式將停止使用；但已持有該文件的外籍乘客，無需重覆申請帶「HDC」標識的健康狀況聲明書二維碼，仍可憑藉有效期內的「健康狀況聲明書」登機。

中使館提醒，新規僅適用於赴中國的外籍人士，中國籍乘客按現有要求，通過微信健康碼國際版上傳雙陰性檢測證明、行程單等材料，獲取健康碼，勿通過上述網站做任何操作。

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