馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

由於近期電動車廠特斯拉 （Tesla）股價再掀另一波飆漲行情，推升創辦人兼執行長馬斯克 的身價更上層樓。根據彭博億萬富豪排行榜，周一（23日）馬斯克超越微軟創辦人比爾‧蓋茲，成為全球第二大富豪。首富則還是亞馬遜的執行長貝佐斯。

最新的彭博億萬富豪排名顯示，馬斯克目前身價為1279億美元 ；今年以來，他的財富淨值增加了1003億美元，金額居全榜500位富豪之最。馬斯克在今年1月時的排名，還只在第35名。

馬斯克的身價如同火箭般上升，最主要因為特斯拉的股價狂漲；目前特斯拉市值正向5000億美元挺進。彭博資訊指出，馬斯克的身價淨值有四分之三來自他持有的特斯拉股票，特斯拉股票價值是馬斯克太空探索公司SpaceX的四倍多。

特斯拉周一收盤股價大漲6.6%，收在521.85美元的歷史新高價位。

彭博說，被擠下成為第三大富豪的蓋茲，目前身價1277億美元，蓋茲樂善好施，大量捐助公益，如果沒捐出那麼多錢，其實更富有。自2006年起，以他和妻子為名的基金會已捐出超過270億美元。

全球首富貝佐斯的身價，現為1820億美元。