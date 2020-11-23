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疫苗有效推升股指 「葉倫財長說」振道指

蘋果再讓步 數位活動免抽成 默克擬4.25億取得新冠藥物

記者張大仁／整理

財經簡訊

蘋果再讓步 數位活動免抽成

蘋果宣布，在2021年6月前透過iPhone App提供數位課程或虛擬活動的公司，將不必再使用蘋果App Store的App內購買功能，從而使它們無需向蘋果繳納30%的佣金，可直接向客戶收費。這是蘋果對App發行商的再次讓步，透過給予企業更多時間來舉辦付費數位活動，而不必舉辦實體活動，從而讓企業不必再支付額外費用。

疫苗+限產利多 油價漲逾1%

由於新冠病毒疫苗試驗成功，交易員認為需求將現回升。加上預期石油輸出國家組織(OPEC)以及俄羅斯和其他生產國合稱的OPEC+可能會擴大限產協議，也提振了市場情緒。布蘭特原油上漲92分或2%至每桶45.89元；而西德州中質原油(WTI)結算價上漲64分或1.51%至每桶43.06元。上周兩者均上漲5%。

GM退出加州排放法規訴訟

通用汽車(GM)宣布退出川普政府針對加州制訂專屬燃油效率和排放法規權力而提起的訴訟，以與川普總統保持距離。GM CEO巴拉(Mary Barra)在致環保領導人的信中說，該公司退出訴訟的決定立即生效。總統當選人白登對電動車的支持以及呼籲全國團結，讓人相信加州和GM遠大的電動化目標可透過大幅減少汽車排放量來應對氣候變遷。

服務業和綜合PMI 5年半新高

IHS Markit指出，11月製造業採購經理人指數(PMI)從10月的53.4升至56.7，高於經濟學者預測中值53。讀數高於50代表擴張。與此同時，服務業PMI從上月的56.9升至57.7，為2015年4月以來最高水平，高於預測中值55.0。綜合指數從10月的56.3升至57.9，也是2015年4月以來最高水平。

高盛調降下2季GDP成長預期

因「新冠病毒快速及全面傳播」，高盛調降美國未來2季的經濟成長預期，將第4季度國內生產總值(GDP)成長預期從4.5%調降至3.5%。並預測2021年第1季經濟增速將從估計的3.5%降至1%。因近期疫苗批准的希望則提高2021年中期預測，第2季經濟成長預期從7%提高至9.5%，第3季GDP預期成長7%，高於預期的6%。

默克擬4.25億取得新冠藥物

製藥業巨頭默克(Merck)計畫以4.25億元現金收購私營的OncoImmune，以獲得研發中藥物，該藥物在住院新冠病患中顯示驚人的結果。默克表示，該藥物CD24Fc在9月的一項後期臨床研究中顯示，可將住院的重症新冠病患的呼吸衰竭或死亡風險降低50%以上。

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