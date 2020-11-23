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前國務卿柯瑞將任氣候變遷總統特使　

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白登團隊將出現首位女性國家情報總監

記者張文馨／華盛頓報導
中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監，若獲國會同意順利出任，她將成為首位女性總監。Getty Images
中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監，若獲國會同意順利出任，她將成為首位女性總監。Getty Images

美國總統當選人白登的政權交接團隊23日發布新的人事，除前副國務卿布林肯（Antony Blinken）出任國務卿外，中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監，若獲國會同意順利出任，她將成為首位女性總監。

另外，白登將宣布拉丁裔移民出掌國土安全部，和非裔女性外交官擔任聯合國大使。

白登預計明天（24日）下午出面舉行記者會宣布6項人事安排。

白登政權交接團隊表示，布林肯服務兩任政府，超過30年來都專注在外交政策，自2002年起就為白登提供外交政策建議。

馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）將為首位拉丁裔移民出身的國土安全部長，他在古巴哈瓦那出生，在加州取得學位，過去30年是執法人員及執業律師，2013年到2016年期間擔任歐巴馬政府的國土安全部副部長，主導實施DACA（Deferred Action for Childhood Arrivals ，童年抵美暫緩遣返計畫），並就數位安全和國土安全協議與外國政府進行協商，負責國土安全部應對伊波拉及茲卡病毒。

中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監，若獲國會同意順利出任，她將成為首位女性總監。海恩斯除曾任CIA副局長，也在歐巴馬政府時期，擔任國安會首席副國安顧問。

非裔的托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使，托馬斯─格林菲爾德為退休的職業外交外交官，在歐巴馬政府時代曾任主管非洲事務的助理國務卿；她在川普2017年上任後，辭去國務院職務。

前國務卿柯林頓（Hillary Clinton）長期得力助手、現任白登資深政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）出任國安顧問。

前國務卿柯瑞（John Kerry）出任氣候變遷事務總統特使，柯瑞在2015年曾以美國國務卿身分，投書聯合報，呼籲城市共同合作變抗氣候變遷。

布林肯將出任美國國務卿。美聯社
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